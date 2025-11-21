Italia-Belgio, la semifinale della Coppa Davis 2025 in diretta – In campo Berrettini-Collignon, primo set all’azzurro 6-3

Italia e Belgio scendono in campo per la semifinale della Coppa Davis 2025 sul cemento indoor di Bologna. Il primo match vedrà affrontarsi Matteo Berrettini e Raphael Collignon, rispettivamente numero 56 e 86 Atp. Il secondo match sarà tra i due numeri 1 dei team, Flavio Cobolli (22) e Zizou Bergs (43). A seguire l’eventuale doppio, se nessuna delle due nazionali si porterà sul 2-0- In palio la finalissima del torneo, che gli azzurri hanno vinto nelle ultime due edizioni.

