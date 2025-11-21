Accesso Archivi

Italia-Belgio, la semifinale della Coppa Davis 2025 in diretta – In campo Berrettini-Collignon, primo set all’azzurro 6-3

Matteo Berrettini (Foto LaPresse/Massimo Paolone)
Gli azzurri cercano il pass per la finalissima

Italia e Belgio scendono in campo per la semifinale della Coppa Davis 2025 sul cemento indoor di Bologna. Il primo match vedrà affrontarsi Matteo Berrettini e Raphael Collignon, rispettivamente numero 56 e 86 Atp. Il secondo match sarà tra i due numeri 1 dei team, Flavio Cobolli (22) e Zizou Bergs (43). A seguire l’eventuale doppio, se nessuna delle due nazionali si porterà sul 2-0- In palio la finalissima del torneo, che gli azzurri hanno vinto nelle ultime due edizioni.

Italia-Belgio, la diretta della semifinale della Coppa Davis 2025
Inizio diretta: 21/11/25 16:14
Fine diretta: 21/11/25 21:00
Break in apertura di secondo set per Berrettini

Anche il secondo set comincia bene per gli azzurri: Berrettini conquista subito il break nel primo game e conduce 1-0.

Berrettini chiude il set 6-3

Matteo Berrettini conquista il primo set chiudendolo sul punteggio di 6-3 in 35 minuti.

Collignon salva un set point, 5-3 Berrettini

Berrettini serve per il set sul 5-3. Avrebbe potuto chiudere 6-2, ha avuto un set point sul servizio del belga che però Collignon è riuscito ad annullare.

Berrettini avanti 4-1

L’azzurro concede pochissimo a Collignon e si porta avanti 4-1 nel primo set. 

Break al secondo game, Berrettini avanti 2-0

Subito un break per Berrettini, che si porta sul 2-0 nel primo set.

Match al via con Berrettini al servizio

È cominciato il primo match della semifinale di Coppa Davis. Berrettini serve per primo contro un avversario che non ha mai affrontato: non ci sono precedenti tra i due. 

Berrettini e Collignon in campo, inizia il riscaldamento

Berrettini e Collignon sono in campo e si stanno scaldando. Le squadre di Italia e Belgio sono entrate in campo accolte dall’ovazione del pubblico e sono stati eseguiti gli inni nazionali. 

