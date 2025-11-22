Coppa Davis, la finale sarà Italia-Spagna

Sarà la Spagna l’avversaria dell’Italia nella finale di Coppa Davis 2025 a Bologna. Nella seconda semifinale la squadra iberica, priva di Carlos Alcaraz per infortunio, ha battuto per 2-1 la Germania di Alexander Zverev. Nel doppio decisivo la coppia spagnola formata da Granollers-Martinez ha battuto quella tedesca Krawietz-Puetz in tre set con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3. Appuntamento per la finale con l’Italia a domani, domenica, con la squadra azzurra che ieri ha battuto il Belgio. Peccato per l’assenza di Jannik Sinner e Alcaraz, altrimenti ci sarebbe stato l’ennesimo capitolo della rivalità tra i due giocatori più forti del mondo.

Sarà la 14esima sfida Italia-Spagna in Davis

Sarà il 14° confronto in Coppa Davis tra Italia e Spagna, ma il primo in 19 anni. Le due nazioni si sono incontrate l’ultima volta nei play-off del World Group del 2006, e i capitani Filippo Volandri e David Ferrer hanno giocato entrambi in quella sfida. Volandri ha sconfitto Tommy Robredo nella prima partita della sfida prima che la Spagna vincesse le quattro partite successive per 4-1 a Santander, con Ferrer che ha vinto la quinta partita contro Andreas Seppi dopo che la sfida era già stata decisa.

Alcaraz esulta sui social

“Vamos. Grandi! A domani per la coppa“. Con queste parole in un post su Instagram Carlos Alcaraz ha esultato per la vittoria della Spagna. Il murciano è il grande assente di questa edizione della Final Eight di Davis: il numero 1 del mondo aveva inizialmente risposto alla convocazione ma poi ha dovuto dare forfait per un infortunio alla coscia occorso nella finale delle Atp Finals persa contro Jannik Sinner.