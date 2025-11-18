Accesso Archivi

martedì 18 novembre 2025

Alcaraz rinuncia alla Coppa Davis 2025 dopo infortunio al bicipite

Carlos Alcaraz in campo nella finale delle Atp Finals di Torino 2025 (foto AP/Antonio Calanni)
La lesione era avvenuta nella fase a gironi delle Atp Finals ed è stata confermata da una risonanza magnetica

Non ci sarà neanche Carlos Alcaraz alla Coppa Davis 2025 di Bologna al via oggi 18 novembre. Lo spagnolo numero 1 del mondo nel ranking Atp ha comunicato il suo forfait all’ultimo a causa di un infortunio al bicipite femorale destro. “Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare con la Spagna la Coppa Davis a Bologna”, ha annunciato il murciano. “Ho un edema all’ischiotibiale della gamba destra e la raccomandazione medica è di non competere. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più grande che c’è e non vedevo l’ora di aiutare a combattere per l’Insaladera. Torno a casa con dolore…“.

L’infortunio di Alcaraz

Carlos Alcaraz si è infortunato al bicipite femorale destro nella fase a gironi delle Atp Finals e il suo problema è peggiorato nella semifinale contro Felix Auger-Aliassime e nella finale persa contro Jannik Sinner. La lesione è stata confermata da una risonanza magnetica a cui lo spagnolo è stato sottoposto a Torino lunedì. I risultati delle sue visite mediche, a cui ha partecipato anche il medico della squadra iberica, Ángel Ruiz Cotorro, sono stati inviati a Juanjo López, il medico personale del numero uno al mondo, che gli ha sconsigliato la partecipazione al torneo.

