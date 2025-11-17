Coppa Davis 2025: tabellone, programma, partecipanti e dove vederla in tv

Archiviate le Atp Finals 2025 – vinte da Jannik Sinner per il secondo anno consecutivo – inizia la settimana della Coppa Davis. L’Italia fa il suo esordio a Bologna, mercoledì 19 novembre, contro l’Austria nel match valido per i quarti di finale. Le due nazionali si sono sfidate in passato sei volte con gli azzurri che hanno vinto cinque incontri. Il primo è datato 1930 mentre l’ultimo risale al 1990. Il capitano Filippo Volandri dovrà fare a meno di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che hanno dato forfait al termine di una stagione intensa.
Il programma di Coppa Davis 2025
A inaugurare la competizione martedì 18 novembre saranno Francia e Belgio con i transalpini che, in passato, hanno vinto sei incontri su nove. Giovedì 20 novembre, invece, tocca a Spagna-Repubblica Ceca e Argentina-Germania.
- Quarti di finale Francia-Belgio – martedì 18 novembre ore 16.00
- Quarti di finale Italia-Austria – mercoledì 19 novembre ore 16.00
- Quarti di finale Spagna-Repubblica Ceca – giovedì 20 novembre ore 10.00
- Quarti di finale Argentina-Germania – giovedì 20 novembre ore 17.00
- Semifinale 1 – venerdì 21 novembre ore 16.00
- Semifinale 2 – sabato 22 novembre ore 12.00
- Finale – domenica 23 novembre ore 15.00
Le squadre
Italia
- Flavio Cobolli
- Lorenzo Sonego
- Matteo Berrettini
- Andrea Vavassori
- Simone Bolelli
- Filippo Volandri (capitano)
Argentina
- Francisco Cerundolo
- Tomas Martin Etcheverry
- Francisco Comesana
- Horacio Zeballos
- Andres Molteni
- Javier Frana (capitano)
Austria
- Filip Misolic
- Jurij Rodionov
- Lukas Neumayer
- Lucas Miedler
- Alexander Erler
- Jurgen Melzer (capitano)
Belgio
- Zizou Bergs
- Raphael Collignon
- Alexander Blockx
- Sander Gille
- Joran Vliegen
- Steve Darcis (capitano)
Repubblica Ceca
- Jiri Lehecka
- Jakub Mensik
- Tomas Machac
- Vit Kopriva
- Adam Pavlasek
- Tomas Berdych (capitano)
Francia
- Arthur Rinderknech
- Corentin Moutet
- Giovanni Mpetshi Perricard
- Benjamin Bonzi
- Pierre-Hugues Herbert
- Paul-Henri Mathieu (capitano)
Germania
- Alexander Zverev
- Jan-Lennard Struff
- Yannick Hanfmann
- Kevin Krawietz
- Tim Puetz
- Michael Kohlmann (capitano)
Spagna
- Carlos Alcaraz
- Jaume Munar Clar
- Pablo Carreno Busta
- Pedro Martinez Portero
- Marcel Granollers-Pujol
- David Ferrer (capitano)
L’Italia pronta a difendere il titolo
L’Italia capitanata da Filippo Volandri deve fare a meno di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Al loro posto ci saranno Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, rispettivamente n°22 e n°39 del mondo. Presente anche Matteo Berrettini (n°56) e i doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduci dalla semifinale alle Atp Finals (persa contro Henry Patten e Harri Heliovaara).
“In Davis sono sempre riuscito a tirare fuori il meglio di me, sia in termini di livello sia di emozioni”, ha detto Berrettini a Sky Sport a pochi giorni dall’esordio. “Siamo una squadra lunghissima con tanti campioni e tanti bravi ragazzi che tengono al gruppo prima della persona. Siamo felici e proveremo a fare bene”. “Il gruppo è coeso, siamo veramente vicini e secondo me quella è la cosa più importante”.
Gli azzurri sono pronti a difendere il titolo conquistato per due anni di fila nel 2023 e 2024. La nazionale ha vinto la Coppa Davis per tre volte, la prima nel 1976 con Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Antonio Zugarelli e Nicola Pietrangeli in veste di capitano. L’ingresso nel torneo a squadre, invece, risale al 1922.
Dove vedere le partite in tv
Le Finals di Coppa Davis verranno trasmesse in diretta e in chiaro su SuperTennis (canale 64) e in streaming su SuperTennix.