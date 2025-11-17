Accesso Archivi

lunedì 17 novembre 2025

Coppa Davis 2025: tabellone, programma, partecipanti e dove vederla in tv

L’Italia vince la Coppa Davis 2024, Malaga, Spagna, 24 novembre 2024 (Europa Press via AP)
Benedetta Mura
L’Italia è chiamata a difendere il titolo conquistato per due anni di fila nel 2023 e 2024

Archiviate le Atp Finals 2025 – vinte da Jannik Sinner per il secondo anno consecutivo – inizia la settimana della Coppa Davis. L’Italia fa il suo esordio a Bologna, mercoledì 19 novembre, contro l’Austria nel match valido per i quarti di finale. Le due nazionali si sono sfidate in passato sei volte con gli azzurri che hanno vinto cinque incontri. Il primo è datato 1930 mentre l’ultimo risale al 1990. Il capitano Filippo Volandri dovrà fare a meno di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che hanno dato forfait al termine di una stagione intensa.

Il programma di Coppa Davis 2025

A inaugurare la competizione martedì 18 novembre saranno Francia e Belgio con i transalpini che, in passato, hanno vinto sei incontri su nove. Giovedì 20 novembre, invece, tocca a Spagna-Repubblica Ceca e Argentina-Germania.

  • Quarti di finale Francia-Belgio – martedì 18 novembre ore 16.00
  • Quarti di finale Italia-Austria – mercoledì 19 novembre ore 16.00
  • Quarti di finale Spagna-Repubblica Ceca – giovedì 20 novembre ore 10.00
  • Quarti di finale Argentina-Germania – giovedì 20 novembre ore 17.00
  • Semifinale 1 – venerdì 21 novembre ore 16.00
  • Semifinale 2 – sabato 22 novembre ore 12.00
  • Finale – domenica 23 novembre ore 15.00

Le squadre

Italia

  • Flavio Cobolli
  • Lorenzo Sonego
  • Matteo Berrettini
  • Andrea Vavassori
  • Simone Bolelli
  • Filippo Volandri (capitano)

Argentina

  • Francisco Cerundolo
  • Tomas Martin Etcheverry
  • Francisco Comesana
  • Horacio Zeballos
  • Andres Molteni
  • Javier Frana (capitano)

Austria

  • Filip Misolic
  • Jurij Rodionov
  • Lukas Neumayer
  • Lucas Miedler
  • Alexander Erler
  • Jurgen Melzer (capitano)

Belgio

  • Zizou Bergs
  • Raphael Collignon
  • Alexander Blockx
  • Sander Gille
  • Joran Vliegen
  • Steve Darcis (capitano)

Repubblica Ceca

  • Jiri Lehecka
  • Jakub Mensik
  • Tomas Machac
  • Vit Kopriva
  • Adam Pavlasek
  • Tomas Berdych (capitano)

Francia

  • Arthur Rinderknech
  • Corentin Moutet
  • Giovanni Mpetshi Perricard
  • Benjamin Bonzi
  • Pierre-Hugues Herbert
  • Paul-Henri Mathieu (capitano)

Germania

  • Alexander Zverev
  • Jan-Lennard Struff
  • Yannick Hanfmann
  • Kevin Krawietz
  • Tim Puetz
  • Michael Kohlmann (capitano)

Spagna

  • Carlos Alcaraz
  • Jaume Munar Clar
  • Pablo Carreno Busta
  • Pedro Martinez Portero
  • Marcel Granollers-Pujol
  • David Ferrer (capitano)

L’Italia pronta a difendere il titolo

L’Italia capitanata da Filippo Volandri deve fare a meno di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Al loro posto ci saranno Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, rispettivamente n°22 e n°39 del mondo. Presente anche Matteo Berrettini (n°56) e i doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduci dalla semifinale alle Atp Finals (persa contro Henry Patten e Harri Heliovaara).

“In Davis sono sempre riuscito a tirare fuori il meglio di me, sia in termini di livello sia di emozioni”, ha detto Berrettini a Sky Sport a pochi giorni dall’esordio. “Siamo una squadra lunghissima con tanti campioni e tanti bravi ragazzi che tengono al gruppo prima della persona. Siamo felici e proveremo a fare bene”. “Il gruppo è coeso, siamo veramente vicini e secondo me quella è la cosa più importante”.

Gli azzurri sono pronti a difendere il titolo conquistato per due anni di fila nel 2023 e 2024. La nazionale ha vinto la Coppa Davis per tre volte, la prima nel 1976 con Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Antonio Zugarelli e Nicola Pietrangeli in veste di capitano. L’ingresso nel torneo a squadre, invece, risale al 1922.

Dove vedere le partite in tv

Le Finals di Coppa Davis verranno trasmesse in diretta e in chiaro su SuperTennis (canale 64) e in streaming su SuperTennix.

