Coppa Davis 2025: tabellone, programma, partecipanti e dove vederla in tv

L’Italia è chiamata a difendere il titolo conquistato per due anni di fila nel 2023 e 2024

Archiviate le Atp Finals 2025 – vinte da Jannik Sinner per il secondo anno consecutivo – inizia la settimana della Coppa Davis. L’Italia fa il suo esordio a Bologna, mercoledì 19 novembre, contro l’Austria nel match valido per i quarti di finale. Le due nazionali si sono sfidate in passato sei volte con gli azzurri che hanno vinto cinque incontri. Il primo è datato 1930 mentre l’ultimo risale al 1990. Il capitano Filippo Volandri dovrà fare a meno di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che hanno dato forfait al termine di una stagione intensa.

Il programma di Coppa Davis 2025

A inaugurare la competizione martedì 18 novembre saranno Francia e Belgio con i transalpini che, in passato, hanno vinto sei incontri su nove. Giovedì 20 novembre, invece, tocca a Spagna-Repubblica Ceca e Argentina-Germania.

Quarti di finale Francia-Belgio – martedì 18 novembre ore 16.00

Quarti di finale Italia-Austria – mercoledì 19 novembre ore 16.00

Quarti di finale Spagna-Repubblica Ceca – giovedì 20 novembre ore 10.00

Quarti di finale Argentina-Germania – giovedì 20 novembre ore 17.00

Semifinale 1 – venerdì 21 novembre ore 16.00

Semifinale 2 – sabato 22 novembre ore 12.00

Finale – domenica 23 novembre ore 15.00

Le squadre

Italia

Flavio Cobolli

Lorenzo Sonego

Matteo Berrettini

Andrea Vavassori

Simone Bolelli

Filippo Volandri (capitano)

Argentina

Francisco Cerundolo

Tomas Martin Etcheverry

Francisco Comesana

Horacio Zeballos

Andres Molteni

Javier Frana (capitano)

Austria

Filip Misolic

Jurij Rodionov

Lukas Neumayer

Lucas Miedler

Alexander Erler

Jurgen Melzer (capitano)

Belgio

Zizou Bergs

Raphael Collignon

Alexander Blockx

Sander Gille

Joran Vliegen

Steve Darcis (capitano)

Repubblica Ceca

Jiri Lehecka

Jakub Mensik

Tomas Machac

Vit Kopriva

Adam Pavlasek

Tomas Berdych (capitano)

Francia

Arthur Rinderknech

Corentin Moutet

Giovanni Mpetshi Perricard

Benjamin Bonzi

Pierre-Hugues Herbert

Paul-Henri Mathieu (capitano)

Germania

Alexander Zverev

Jan-Lennard Struff

Yannick Hanfmann

Kevin Krawietz

Tim Puetz

Michael Kohlmann (capitano)

Spagna

Carlos Alcaraz

Jaume Munar Clar

Pablo Carreno Busta

Pedro Martinez Portero

Marcel Granollers-Pujol

David Ferrer (capitano)

L’Italia pronta a difendere il titolo

L’Italia capitanata da Filippo Volandri deve fare a meno di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Al loro posto ci saranno Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, rispettivamente n°22 e n°39 del mondo. Presente anche Matteo Berrettini (n°56) e i doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduci dalla semifinale alle Atp Finals (persa contro Henry Patten e Harri Heliovaara).

“In Davis sono sempre riuscito a tirare fuori il meglio di me, sia in termini di livello sia di emozioni”, ha detto Berrettini a Sky Sport a pochi giorni dall’esordio. “Siamo una squadra lunghissima con tanti campioni e tanti bravi ragazzi che tengono al gruppo prima della persona. Siamo felici e proveremo a fare bene”. “Il gruppo è coeso, siamo veramente vicini e secondo me quella è la cosa più importante”.

Gli azzurri sono pronti a difendere il titolo conquistato per due anni di fila nel 2023 e 2024. La nazionale ha vinto la Coppa Davis per tre volte, la prima nel 1976 con Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Antonio Zugarelli e Nicola Pietrangeli in veste di capitano. L’ingresso nel torneo a squadre, invece, risale al 1922.

Dove vedere le partite in tv

Le Finals di Coppa Davis verranno trasmesse in diretta e in chiaro su SuperTennis (canale 64) e in streaming su SuperTennix.