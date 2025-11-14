Musetti rinuncia alla Coppa Davis 2025, i motivi

Lorenzo Musetti rinuncia alla Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. L’azzurro lo ha annunciato in conferenza stampa al termine del match perso contro Carlos Alcaraz alle Atp Finals 2025, in corso a Torino. “Ho parlato con il capitano Filippo Volandri, di comune accordo abbiamo deciso che sia per la mia condizione fisica sia per la mia situazione familiare fuori dal campo per quest’anno non giocherò la Coppa Davis. C’è molto rammarico e dispiacere, con un approccio migliore forse avrei provato a giocarla nonostante l’impegno familiare, mi dispiace ma purtroppo quest’anno non farò parte della squadra”, ha detto il tennista carrarino dopo essere stato eliminato dallo spagnolo n°1 del mondo.

Musetti: “Dovevo fare un miracolo”

Analizzando il match Musetti ha ammesso che “la stanchezza fisica c’era, sapevo che era difficile smaltire le battaglie passate degli ultimi mesi e specialmente delle ultime settimane in un giorno, specialmente perché la partita con De Minaur è stata molto stressante. Sapevo che oggi dovevo veramente fare un miracolo. Nel secondo set sono crollato un po’ più in fretta, sicuramente quello che mi ha tenuto tanto in gioco nel primo set è stato il fatto di aver servito molto bene. Potevo sfruttarlo di più”.

Il finale di stagione di Musetti

Il campione 23enne nella fase finale di stagione ha speso tante energie e ha lottato tanto per ottenere la qualificazione alle Finals. Dopo aver giocato tre tornei in Cina – Chengdu, Pechino e Shanghai – è volato in Europa, a Vienna, dove ha perso in semifinale contro Alaxander Zverev. Poi ha preso parte al Masters 1000 di Parigi dove è stato sconfitto dal connazionale Lorenzo Sonego ai sedicesimi di finale. La sua precoce eliminazione dal torneo francese e l’arrivo in finale di Felix Auger-Aliassime lo hanno costretto a iscriversi al torneo di Atene con l’obiettivo di guadagnare punti in ottica Atp Finals.

Il toscano, per qualificarsi all’ultimo e prestigioso appuntamento di stagione, avrebbe dovuto conquistare il titolo greco. La vittoria contro Novak Djokovic purtroppo non è arrivata ma il pass per Torino sì. Il fuoriclasse serbo, infatti, dopo aver ottenuto il trofeo n°101 della sua carriera, ha deciso di rinunciare al “torneo dei maestri” lasciando così un posto libero proprio per Musetti.

Il percorso alle Atp Finals 2025

Alle Atp Finals Lorenzo è stato inserito nel Jimmy Connors group assieme a Carlos Alcaraz, Taylor Fritz e Alex de Minaur. L’azzurro ha vinto un solo incontro, quello contro l’australiano (n°7). Un match emozionante conquistato al terzo set circa tre ore di battaglia. Eppure, alla fine dei giochi, a sorridere è stato proprio il 26enne di Sydney che, grazie alla vittoria su Fritz e la numero di set vinti, è riuscito a qualificarsi per le semifinali assieme ad Alcaraz.