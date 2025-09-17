Coppa Davis 2025, Italia-Austria ai quarti: ecco il tabellone delle Finals a Bologna

Il sorteggio della Coppa Davis 2025 ha definito gli accoppiamenti della Final 8, che si terranno dal 18 al 23 novembre alla SuperTennis Arena di BolognaFiere. L’evento, ospitato in piazza Maggiore, ha decretato che l’Italia affronterà l’Austria ai quarti di finale, in un match che promette grande spettacolo e che sarà seguito con enorme interesse dagli appassionati di tennis.

Italia contro Austria: la sfida dei quarti di finale

Gli azzurri, campioni in carica della competizione, partono da favoriti ma dovranno fare i conti con un’avversaria solida come l’Austria. La squadra guidata da Filippo Volandri potrà contare sul calore del pubblico di casa e sulla spinta dei big come Jannik Sinner, pronti a confermare il ruolo da protagonisti assoluti. Gli azzurri hanno dunque evitato la Spagna di Carlos Alcaraz con cui potranno incontrarsi solo in finale. In caso di vittoria al debutto, i ragazzi di Volandri sfiderebbero in semifinale Francia o Belgio.

Quando giocherà l’Italia in Coppa Davis?

Il debutto dell’Italia nella Coppa Davis 2025 è fissato per mercoledì 19 novembre alle ore 16 alla SuperTennis Arena di Bologna. In caso di successo contro l’Austria, gli azzurri guidati da Filippo Volandri tornerebbero in campo per la semifinale venerdì 21 novembre, mentre l’eventuale finale è in programma domenica 23 novembre alle ore 15, sempre davanti al pubblico di casa.

Gli altri accoppiamenti della Final 8

Il tabellone dei quarti di finale della Coppa Davis 2025 è completato da tre sfide di altissimo livello:

Francia-Belgio

Repubblica Ceca-Spagna

Germania-Argentina

Incontri che aumentano il prestigio di una competizione che, ancora una volta, riunisce il meglio del tennis mondiale in una sola settimana.

Il calendario della Coppa Davis a Bologna

Le Finals si giocheranno dal 18 al 23 novembre 2025, con Bologna ancora una volta palcoscenico d’eccellenza per il tennis internazionale. L’Italia, spinta dal sogno di riconfermarsi campione, vuole trasformare la sfida con l’Austria nel primo passo verso una nuova storica impresa.