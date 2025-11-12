Musetti-De Minaur, alle Atp Finals 2025 l’azzurro vince la battaglia – Le foto

Fino alla fine. Lo slogan scritto sulla telecamera al termine di un match incredibile, che richiama la sua fede bianconera, incarna alla perfezione la serata magica di Lorenzo Musetti, che proprio a Torino coglie una delle vittorie più incredibili della sua carriera. L’azzurro, per la prima volta qualificato alle Atp Finals dopo il forfait in extremis di Novak Djokovic, supera Alex De Minaur in tre set, dopo oltre due ore e 45′ di autentica battaglia, in un match che il toscano è stato sul punto di perdere più volte e a cui è rimasto aggrappato stoicamente, trascinato da una Inalpi Arena che lo ha sostenuto dal primo all’ultimo punto.

Musetti, ko all’esordio contro Taylor Fritz, resta così in corsa per un posto in semifinale, anche se giovedì lo attende una sfida ai limiti dell’impossibile contro Carlos Alcaraz, in un girone in cui nessuno è ancora certo di un posto tra i migliori quattro del torneo.

Il ringraziamento al pubblico

“Devo ringraziare il pubblico, senza di voi non sarei mai riuscito a vincere la partita – ha dichiarato a caldo Musetti, visibilmente commosso e quasi in lacrime dopo il successo – La stanchezza a metà partita si è fatta sentire tanto, le gambe non si muovevano come all’inizio. Facevo fatica, sono riuscito a scavare dentro di me la poca energia rimasta, gli ultimi due mesi sono stati abbastanza impegnativi, sono veramente molto contento. Quest’anno abbiamo fatto veramente un bel salto di qualità. Sono sicuro che negli anni passati una partita del genere non sarei mai riuscito a portarla a casa”. Completa una giornata trionfale per l’Italia l’impresa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, già certi di un posto nelle semifinali dopo aver regolato lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos in poco più di un’ora e mezza con il punteggio di 7-6 (4), 6-4. Si tratta di un risultato a suo modo storico: mai nessuna coppia italiana si era spinta così avanti nelle Atp Finals.

La giornata che si è aperta in mattinata con la vittoria di Bolelli/Vavassori si è chiusa in serata con l’acuto di Musetti, più aggressivo del rivale nel primo set ma calato comprensibilmente – De Minaur ha avuto un giorno di riposo in più – alla distanza.

L’australiano ha conquistato il secondo parziale e ha subito breakato l’azzurro nel game d’apertura del terzo set. Il toscano, arrivato a Torino dopo un lungo inseguimento (ha giocato sabato la finale del torneo di Atene), ha avuto il merito di non mollare e di restare aggrappato al match, con il suo cuore e la sua classe. Nel decimo gioco ha piazzato il controbreak, e a quel punto De Minaur è uscito dal campo, favorendo la clamorosa rimonta dell’avversario che ha trionfato 7-5 con un passante di diritto.

La partita set per set

Partenza a razzo di De Minaur che nel gioco d’apertura del match lascia Musetti a zero, ma anche l’azzurro rompe il ghiaccio a dovere completando a sua volta un game perfetto, senza concedere punti, chiudendo con un ace. I due scambiano poco nei primi minuti, la partita inizia a decollare e a prendere ritmo da metà set, quando i due ‘uomini in nero’ cominciano a prendere le misure nei turni di risposta. Il primo game davvero combattuto è il settimo: l’azzurro ottiene la prima palla break dell’incontro ma l’australiano si salva con una gran prima. Musetti però è in crescita, è più aggressivo da fondo e nell’undicesimo gioco conquista ben quattro palle break, convertendo l’ultima e facendo esplodere il palazzetto torinese.



Immediata reazione dell’australiano che nel gioco successivo si porta avanti 30-0, ma Musetti, accompagnato anche dal tifo del pubblico dell’Inalpi Arena, infila quattro punti di fila e porta a casa il set 7-5, approfittando anche di qualche errore gratuito di troppo del rivale.

Il momento di appannamento di ‘Demon’ prosegue anche nel primo game del secondo set, quando Musetti si guadagna altre tre palle break. All’azzurro manca però il guizzo vincente, l’australiano resiste e con un bel rovescio tiene il servizio seppur tra mille difficoltà (1-0).

La partita prosegue senza grossi sussulti fino all’ottavo game, quando De Minaur approfitta del primo vero passaggio a vuoto del suo avversario per piazzare il break (5-3) che decide poi il set (6-3), con l’australiano che sfrutta a dovere il secondo match point.

L’inerzia del match si è capovolta ed appare chiaro nel game d’apertura del terzo parziale, dove un Musetti abbacchiato e fisicamente in calo cede subito il servizio. De Minaur arriva ovunque, i colpi dell’azzurro si fanno meno efficaci e l’australiano consolida il break portandosi sul 2-0 in un turno di battuta comunque non semplice. Musetti è sulle gambe ma con cuore e classe – sospinto anche dal tifo del palazzetto – resta aggrappato al match, interrotto per qualche minuto per un malore di uno spettatore sugli spalti. De Minaur non si scompone e mantiene il servizio e il break di vantaggio (3-1), l’azzurro seppur sfinito non cede e nel decimo gioco, nel momento in cui l’australiano va a servire per il match, trova un clamoroso controbreak che rimette in stallo la partita (5-5): De Minaur fatica con la prima, un dritto vincente di Musetti manda in estasi gli spettatori dell’Inalpi Arena. Sulle ali dell’entusiasmo l’azzurro si porta avanti 6-5 e poi chiude il match approfittando della totale confusione dell’australiano. Poi esplode la gioia, le lacrime, la commozione.

Musetti: “Mi sentivo spacciato, match più emozionante in carriera”

“La vittoria più emozionante della mia carriera? Sì, forse è la partita più emozionante della mia carriera specialmente per come è arrivata. La qualificazione è stata molto sudata, è arrivata proprio al pelo, il fatto di avere questo pubblico, questo ambiente e questa atmosfera è stato quello che l’ha resa ancora più speciale. L’abbraccio finale nel box del team con famiglia e amici è forse la vera vittoria. Mi è piaciuto condividerla con loro immediatamente”. Lo ha detto Lorenzo Musetti in conferenza stampa dopo il successo ottenuto contro Alex De Minaur alle Atp Finals. “Onestamente mi sentivo abbastanza spacciato, specialmente dal lato fisico, questo sport mi meraviglia ogni giorno di più – ha aggiunto analizzando la partita – Vincere determinate partite in questo modo mi è sempre un po’ mancato nella mia carriera, è un salto di qualità che sta arrivando”.

“Dedico la vittoria a mio figlio in arrivo”

“Sicuramente è una vittoria che entrerà in un posto speciale del mio cuore, innanzi tutto è la mia prima vittoria alle Finals e poi per come è avvenuta. È stata una partita veramente difficile, in cui ho dovuto spingermi oltre il mio limite, specialmente a livello fisico””. Lo ha detto Lorenzo Musetti in conferenza stampa dopo il successo ottenuto contro Alex De Minaur alle Atp Finals”, ha detto ancora Musetti. “La voglio dedicare a Leandro, il secondo arrivato che a breve nascerà – ha aggiunto a proposito del secondo figlio in arrivo dalla compagna Veronica – Gliela dedico in anticipo”. Nel prossimo match il tennista azzurro giocherà contro Carlos Alcaraz. “È una bella notizia il fatto che sono ancora in gara per potermi qualificare alle semifinali, una buona partita passerà dalla mia prestazione con Carlos. È una partita molto difficile, forse la più difficile nel girone in termini di avversario. Lo conosco molto bene, quest’anno abbiamo giocato tante volte, su superfici diverse. Però sono convinto che almeno in una cosa sono favorito, il pubblico. Sarà dalla mia parte dall’inizio, stasera mi hanno dato una marcia in più e mi hanno aiutato a superare le difficoltà. Chiederò ancora più supporto, speriamo possa riportarmi a fare un miracolo – ha concluso – Sicuramente è una superficie in cui secondo me non si sente proprio a casa come sulla terra rossa”.

De Minaur: “Non posso perdere una partita così, mi sta ‘uccidendo’”

“Devo parlare con il mio team e cercare di risolvere questi problemi, perché sono problemi che non possono continuare a verificarsi. Se voglio fare il passo successivo nella mia carriera non posso perdere queste partite. Semplicemente non posso”. Così in conferenza stampa un amareggiato Alex De Minaur dopo la sconfitta subita alle Atp Finals contro Lorenzo Musetti. “Mi sembra di aver perso molte partite così quest’anno, sto arrivando a un punto in cui mentalmente mi sta uccidendo – ha ammesso l’australiano – Devo risolvere questa cosa il prima possibile, non so quante altre volte potrei sopportare una sconfitta come questa. Se la spinta del pubblico ha inciso? No, è stata colpa mia”.