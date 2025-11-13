Accesso Archivi

Atp Finals 2025, De Minaur batte Fritz: Alcaraz è in semifinale

Alex de Minaur (AP Photo/Antonio Calanni)
LaPresse
LaPresse
Il risultato favorisce lo spagnolo numero 1 del mondo

Ale De Minaur ha battuto Taylor Fritz in due set con il punteggio di 7-6 (3), 6-3 in un’ora e 35′ di gioco nel match valido per la terza giornata del gruppo ‘Jimmy Connors’ delle Atp Finals e resta in corsa per le semifinali della manifestazione. Con questo risultato Carlos Alcaraz ottiene la qualificazione in semifinale ancor prima di scendere in campo contro Lorenzo Musetti, nel match previsto nella sessione serale, non prima delle 20.30. L’azzurro a questo punto dovrà battere lo spagnolo, con qualsiasi punteggio, per evitare l’eliminazione.

