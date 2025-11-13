Musetti-Alcaraz oggi alle Atp Finals 2025: orario e dove vederlo

Torna in campo oggi, 13 novembre, alle Atp Finals 2025 Lorenzo Musetti, che affronterà l’attuale numero 1 del mondo Carlos Alcaraz. Musetti è alla ricerca di una nuova impresa dopo quella di martedì contro l’australiano De Minaur. Un’impresa che porterebbe l’azzurro in semifinale e indirettamente aiuterebbe Jannik Sinner nella rincorsa per tornare numero 1 del mondo sopravanzando di nuovo il fuoriclasse spagnolo. Per proseguire il cammino nel torneo, Musetti non ha altre opzioni che vincere, possibilmente in due set. Una sconfitta, invece, regalerebbe ad Alcaraz in un colpo solo la vetta del girone e la certezza di finire il 2025 al numero 1 del ranking.

Musetti si qualificherà battendo Alcaraz con qualunque punteggio se de Minaur batterà Fritz; in caso di successo dello statunitense, avanzerà solo vincendo in due set.

“Sono un guerriero”, ha detto Musetti. “Sono migliorato molto sul piano mentale e mi sto spingendo al limite, perché ogni partita la gioco contro i migliori. Il prossimo sarà contro Carlos. So quanto sarà difficile, soprattutto in queste condizioni. Cercherò di divertirmi” ha detto Musetti dopo la sua prima vittoria in carriera alle Nitto Atp Finals, contro De Minaur.

In campo anche Bolelli/Vavassori: il programma

Oggi saranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad aprire il programma. Già qualificati per la semifinale, affrontano alle 11.30 Kevin Krawietz e Tim Puetz, già eliminati. Alle 18.30, infine, scontro diretto per il secondo posto in semifinale nel Gruppo Peter Fleming: i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool sfideranno lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos.

Pubblicato anche l’ordine di gioco di venerdì. Jannik Sinner, già qualificato e sicuro del primo posto, giocherà in sessione diurna, alle 14, per la prima volta dopo due anni. L’azzurro chiuderà il suo percorso contro Ben Shelton, già eliminato. Alle 20.30 scontro diretto per la semifinale, senza calcoli, fra Zverev e Auger-Aliassime.

Musetti-Alcaraz: orario e dove vederla in tv, anche in chiaro

La partita tra Musetti e Alcaraz è in programma oggi, 13 novembre, con inizio alle 20.30. Il match sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai2 e in streaming su RaiPlay, e, come tutte le partite delle Atp Finals 2025, anche su Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Inoltre, sarà possibile seguirla in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now e Tennis Tv.

Atp Finals 2025: i match di oggi

Singolare

Fritz-De Minaur – ore 14

Alcaraz-Musetti – ore 20.30

Doppio

Krawietz/Puetz – Bolelli/Vavassori

Cash/Glasspool – Granollers/Zeballos

Musetti-Alcaraz, i precedenti

Sono sette i precedenti tra i due giocatori. Il tennista spagnolo conduce 6-1 nei confronti diretti. Quest’anno ha sconfitto Musetti anche in semifinale al Roland Garros, prima di trionfare in finale in una storica battaglia contro Jannik Sinner. L’unica vittoria di Musetti contro lo spagnolo risale al primo incontro tra i due, nel 2022 sulla terra rossa di Amburgo.