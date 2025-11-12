Musetti sogna la semifinale alle Atp Finals 2025: ecco come si può qualificare

Dopo l’impresa compiuta contro De Minaur alle Atp Finals 2025, Lorenzo Musetti sogna ora di battere Carlos Alcaraz, qualificarsi (seppur con l’incognita Fritz) alle semifinali e fare così anche un favore al connazionale Jannik Sinner nella corsa alla vetta del ranking Atp.

Dopo aver sconfitto Alex De Minaur al termine di una partita indimenticabile, Musetti è già proiettato alla prossima sfida da dentro o fuori contro il campione spagnolo, avanti 6-1 nei precedenti. Servirà un’impresa, come confermano i bookmaker: Alcaraz – che con un’altra vittoria sarebbe già certo di chiudere il 2025 da numero 1 al mondo – è infatti in pole a 1,13 su 888sport e Better, contro i 5,60 offerti per il trionfo di Musetti, come riporta Agipronews. L’italiano, oltre a dover necessariamente battere l’attuale numero 1 al mondo, dovrà anche guardare all’altra sfida del girone tra Alex De Minaur e Taylor Fritz: se vincesse l’australiano, Musetti si qualificherebbe alle semifinali sconfiggendo Alcaraz in due o tre set. Invece, se a prevalere fosse l’americano, l’azzurro sarebbe obbligato a battere lo spagnolo due set a zero. Ecco, quindi, che diventa fondamentale guardare al set betting: anche qui comanda Alcaraz, con il 2-0 in pole a 1,46, seguito dal 2-1 a 3,80. Un trionfo di Musetti in due o tre set paga 11 volte la giocata.

La corsa a due per il titolo delle Atp Finals

In quota titolo, per gli esperti si profila l’ennesimo duello tra il campione in carica Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il bis del tennista di San Candido è proposto a 1,60, mentre si sale a 2,60 per la prima volta del murciano. Più distanti gli altri, a cominciare dal tedesco Alexander Zverev, il cui terzo trionfo vale 13. Poca fiducia in un clamoroso exploit di Lorenzo Musetti, alla sua prima partecipazione in carriera alle Atp Finals: paga 46 volte la giocata il successo del toscano.

Musetti-Alcaraz giovedì nella sessione serale

La sfida tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, valida per la terza giornata del gruppo ‘Jimmy Connors’ delle Atp Finals, verrà disputata giovedì in sessione serale, non prima delle 20.30. Lo rende noto l’Atp. Quello stesso giorno, alle 20.45, la nazionale di calcio di Rino Gattuso giocherà in Moldavia la partita di qualificazione al Mondiale. L’altra partita del girone ‘Connors’ tra Taylor Fritz ed Alex De Minaur è programmata per la sessione pomeridiana, non prima delle 14.