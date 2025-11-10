Accesso Archivi

lunedì 10 novembre 2025

Atp Finals 2025, Musetti sotto di un break contro Fritz nel primo set – La diretta

Lorenzo Musetti in campo nell’Atp di Atene 2025 (foto AP/Yorgos Karahalis)
Prima partita per il carrarino nel Torneo dei Maestri

Lorenzo Musetti è il primo italiano in campo alle Atp Finals 2025 di Torino in una giornata storica per il tennis azzurro, che vedrà per la prima volta nella storia due rappresentanti dell’Italia affrontare il Torneo dei Maestri nel singolare. Il carrarino, che si è qualificato alle Finals grazie al ritiro di Novak Djokovic, affronterà nel suo debutto lo statunitense Taylor Fritz. In serata, poi, seguirà il match tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Seguite l’incontro Musetti-Fritz in diretta.

Atp Finals 2025, Musetti-Fritz in diretta
Inizio diretta: 10/11/25 13:00
Fine diretta: 10/11/25 18:00
Il tifo della Inalpi Arena per Lorenzo Musetti

Grande l’accoglienza della Inalpi Arena di Torino per Lorenzo Musetti. Un boato del pubblico ha accolto l’ingresso in campo del tennista toscano, acclamato al coro di ‘Lorenzo, Lorenzo’ fin dai primi scambi. Al box di Musetti – al debutto assoluto alle Finals – è presente anche la fidanzata Veronica, che attende il loro secondo figlio.

Break per Fritz, 3-1 per lo statunitense

Un lungo game da quasi sette minuti totali porta a Taylor Fritz il primo break della partita. Musetti si fa rimontare dal 40-15, annulla una palla break al suo avversario dopo uno scambio lunghissimo e spettacolare ma sulla seconda la sua volee va a rete: 3-1 Fritz e servizio.

Al via la partita, 2-1 Fritz dopo i primi tre game

Al via la partita tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz con l’americano al primo servizio. 2-1 per Fritz dopo i primi tre game, senza nessun break. Buon inizio per lo statunitense con il servizio, già tre ace.

Musetti-Fritz, dove vedere il match

Dove si può vedere il match tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz? Ecco tutti i dettagli

  • Diretta TV: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • Streaming: SkyGo e NowTV
  • Rai: Il match trasmesso in chiaro oggi è quello tra Sinner e Auger-Aliassime, non Musetti-Fritz
Musetti-Fritz, i precedenti

Ecco tutti i dati sui precedenti tra i due tennisti

  • Totale incontri: 5
  • Vittorie Musetti: 3 (tutte nel 2024)
    • Montecarlo
    • Wimbledon
    • Olimpiadi di Parigi
  • Vittorie Fritz: 2 (entrambe nel 2022)
    • Wimbledon
    • Coppa Davis
Musetti-Fritz, a che ora inizia il match

Ecco tutti i dati sul match tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz alle Atp Finals 2025 di Torino. 

  • Data: Lunedì 10 novembre 2025
  • Luogo: Inalpi Arena, Torino
  • Orario previsto: Non prima delle 14:00

