Atp Finals 2025, Musetti sotto di un break contro Fritz nel primo set – La diretta

Lorenzo Musetti è il primo italiano in campo alle Atp Finals 2025 di Torino in una giornata storica per il tennis azzurro, che vedrà per la prima volta nella storia due rappresentanti dell’Italia affrontare il Torneo dei Maestri nel singolare. Il carrarino, che si è qualificato alle Finals grazie al ritiro di Novak Djokovic, affronterà nel suo debutto lo statunitense Taylor Fritz. In serata, poi, seguirà il match tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Seguite l’incontro Musetti-Fritz in diretta.

Atp Finals 2025, Musetti-Fritz in diretta Inizio diretta: 10/11/25 13:00 Fine diretta: 10/11/25 18:00