Sinner, rumors su una nuova fidanzata: chi è Laila Hasanovic

Tutti gli occhi, dopo la vittoria a Wimbledon 2025, sono puntati su Jannik Sinner: il numero uno del mondo ha affermato la sua supremazia sul rivale di sempre Carlos Alcaraz nel torneo più prestigioso, con una finale dominata dopo un avvio incerto che aveva fatto tremare i tifosi. Ma molti occhi sono ora anche sulla presunta nuova fiamma del campione, con la quale Sinner potrebbe trascorrere i prossimi giorni di riposo prima del tour de force dei tornei americani.

Chi è Laila Hasanovic, la presunta nuova fiamma di Sinner

La (presunta, vista la discrezione di Sinner) nuova fidanzata si chiama Laila Hasanovic, è una modella danese ed era presente nel pubblico a Wimbledon. Così come era stata già avvistata anche alla finale di Parigi. La modella ha 352mila follower su Instagram, ma c’è da scommettere che ora, quando sarà ufficiale la relazione con il tennista più famoso del mondo, sono destinati a crescere. Secondo i bene informati Sinner, dopo una tappa a Bolzano dove ha accompagnato con il suo jet privato i familiari di ritorno a casa, potrebbe aver proseguito destinazione Copenaghen, casa appunto della 24enne modella.

La modella è la ex fidanzata di Mick Schumacher

Laila Hasanovic non è nuova alla frequentazione con campioni dello sport. Una sua vecchia fiamma è infatti il figlio del leggendario pilota della Ferrari Michael Schumacher, il giovane Mick, anche lui pilota, anche in Formula 1, con il quale ha avuto in passato una relazione ufficializzata perfino dalla Mercedes.

07.07.2024, Silverstone Circuit, Silverstone Mick Schumacher with girlfriend Laila Hasanovic Photo by: Hasan Bratic/picture-alliance/dpa/AP Images