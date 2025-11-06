Atp Finals 2025, a Torino il sorteggio del tabellone: la diretta

Tutto pronto per il sorteggio delle Atp Finals 2025. A Torino, alle ore 12, verranno definiti i gironi del prestigioso torneo, ultimo appuntamento della stagione che si terrà dal 9 al 16 novembre alla Inalpi Arena. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz guideranno i due gruppi che portano i nomi di Bjorn Borg e Jimmy Connors.
Oltre al n°1 e n°2 del mondo ci sono altri sei grandi campioni come Alexander Zverev, Ben Shelton, Taylor Fritz, Alex de Minaur e uno tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. L’azzurro al momento è impegnato nell’Atp 250 di Atene ed è costretto a vincere il titolo per conquistare la qualificazione alle Finals in Piemonte. C’è anche l’incognita Novak Djokovic: il serbo ha fatto sapere che scioglierà le riserve sulla sua partecipazione al termine del torneo in Grecia.
Otto tennisti, quattro fasce
Gli otto tennisti migliori del mondo sono divisi in quattro fasce a seconda del loro posto nella Atp Race 2025.
Prima fascia
- Alcaraz
- Sinner
Seconda fascia
- Zverev
- Djokovic
Terza fascia
- Ben Shelton
- Taylor Fritz
Quarta fascia
- De Minaur
- Auger-Aliassime o Musetti
Dove vedere il sorteggio delle Atp Finals 2025
Il sorteggio delle Atp Finals 2025 si può seguire in diretta streaming sul sito ufficiale della competizione a partire dalle ore 11.45. Il draw verrà deciso a partire dalle 12.
Djokovic è detentore del record con sette titoli alle Atp Finals, mentre Zverev ha vinto il torneo nel 2018 e nel 2021. Fritz ha raggiunto la finale lo scorso anno. De Minaur parteciperà per il secondo anno consecutivo, mentre Shelton farà il suo debutto. Anche il sorteggio del doppio si terrà oggi giovedì 6 novembre.
Sinner ha sollevato il trofeo a Torino lo scorso anno e arriva a questo appuntamento dopo i titoli conquistati a Vienna (Atp 500) e Parigi (masters 1000). Il 24enne ha vinto le sue ultime 26 partite indoor. Alcaraz, invece, è pronto per la sua terza partecipazione alle Finals dove nel 2023 ha raggiunto le semifinali. Lo spagnolo guida il bilancio degli scontri diretti con l’azzurro per 10-5 e ha vinto quattro dei loro cinque incontri nel 2025.