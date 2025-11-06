Atp Finals 2025, a Torino il sorteggio del tabellone: la diretta

Tutto pronto per il sorteggio delle Atp Finals 2025. A Torino, alle ore 12, verranno definiti i gironi del prestigioso torneo, ultimo appuntamento della stagione che si terrà dal 9 al 16 novembre alla Inalpi Arena. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz guideranno i due gruppi che portano i nomi di Bjorn Borg e Jimmy Connors.

Oltre al n°1 e n°2 del mondo ci sono altri sei grandi campioni come Alexander Zverev, Ben Shelton, Taylor Fritz, Alex de Minaur e uno tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. L’azzurro al momento è impegnato nell’Atp 250 di Atene ed è costretto a vincere il titolo per conquistare la qualificazione alle Finals in Piemonte. C’è anche l’incognita Novak Djokovic: il serbo ha fatto sapere che scioglierà le riserve sulla sua partecipazione al termine del torneo in Grecia.

Otto tennisti, quattro fasce

Gli otto tennisti migliori del mondo sono divisi in quattro fasce a seconda del loro posto nella Atp Race 2025.

Prima fascia

Alcaraz

Sinner

Seconda fascia

Zverev

Djokovic

Terza fascia

Ben Shelton

Taylor Fritz

Quarta fascia

De Minaur

Auger-Aliassime o Musetti

Dove vedere il sorteggio delle Atp Finals 2025

Il sorteggio delle Atp Finals 2025 si può seguire in diretta streaming sul sito ufficiale della competizione a partire dalle ore 11.45. Il draw verrà deciso a partire dalle 12.