Musetti oggi in campo all’Atp Atene 2025: orario e dove vederlo in tv

Lorenzo Musetti torna in campo oggi 6 novembre all’Atp Atene 2025, dopo aver sconfitto ieri l’eterno Stan Wawrinka con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-4. Dopo aver lottato due ore e mezza con lo svizzero, ex numero 3 del mondo e oggi, a 40 anni, ancora numero 159, oggi l’azzurro affronterà il numero 43 del ranking Alexander Muller. Al torneo greco il francese è testa di serie numero 5, Musetti punta a batterlo per proseguire nel suo cammino e conquistare la finale. L’italiano, al momento numero 9 del mondo, deve infatti vincere il torneo se vuole sorpassare in classifica il canadese Felix Auger Aliassime e conquistare un posto alle Atp Finals di Torino.

What a way to seal it 🚀



Mission Turin remains on track as @Lorenzo1Musetti rallies from a set down to defeat Wawrinka in a thrilling encounter in Greece!#HellenicChampionship pic.twitter.com/tez2KCxbzG — ATP Tour (@atptour) November 5, 2025

Muller-Musetti all’Atp Atene 2025: orario e dove vederlo

La partita tra Musetti e Muller è in programma alle 14, secondo match di giornata dopo Korda-Kecmanovic. Musetti-Muller sarà disponibile in diretta sui canali di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis TV.

La classifica Atp