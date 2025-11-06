Musetti oggi in campo all’Atp Atene 2025: orario e dove vederlo in tv

Lorenzo Musetti torna in campo oggi 6 novembre all’Atp Atene 2025, dopo aver sconfitto ieri l’eterno Stan Wawrinka con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-4. Dopo aver lottato due ore e mezza con lo svizzero, ex numero 3 del mondo e oggi, a 40 anni, ancora numero 159, oggi l’azzurro affronterà il numero 43 del ranking Alexander Muller. Al torneo greco il francese è testa di serie numero 5, Musetti punta a batterlo per proseguire nel suo cammino e conquistare la finale. L’italiano, al momento numero 9 del mondo, deve infatti vincere il torneo se vuole sorpassare in classifica il canadese Felix Auger Aliassime e conquistare un posto alle Atp Finals di Torino.
Muller-Musetti all’Atp Atene 2025: orario e dove vederlo
La partita tra Musetti e Muller è in programma alle 14, secondo match di giornata dopo Korda-Kecmanovic. Musetti-Muller sarà disponibile in diretta sui canali di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis TV.
La classifica Atp
- Sinner 11.500
- Alcaraz 11.250
- Zverev 5.560
- Fritz 4.735
- Djokovic 4.580
- Shelton 3.970
- De Minaur 3.935
- Auger-Aliassime 3.845
- Musetti 3.685
- Ruud 3.235