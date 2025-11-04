Sinner a Torino per le Atp Finals 2025: le foto dell’arrivo in hotel

Jannik Sinner è arrivato ieri sera (3 novembre) a Torino, in vista delle Atp Finals 2025. Il campione altoatesino, tornato lunedì numero 1 del mondo per la 66ma settimana in carriera, è stato accolto dall’entusiasmo dei tifosi.

Jannik Sinner arriva a Torino, Italia – Cronaca – lunedi 3 novembre 2025 – ( Photo Alberto Gandolfo / LaPresse )

Da oggi i primi impegni del tennista azzurro in città, prima delle Atp Finals che prenderanno il via domenica 9 novembre. Come l’anno scorso, l’azzurro ha anticipato i tempi, arrivando lunedì sera intorno alle 23, prima di quasi tutti gli altri protagonisti. Lo hanno anticipato Ben Shelton e Taylor Fritz, prima coppia di statunitensi al via in singolare dal 2006. Per oggi e per entrambi è in programma un allenamento al Circolo della Stampa-Sporting, come l’uomo di casa, il torinese Andrea Vavassori.

Sinner, accolto a Torino dal coach Darren Cahill, arrivato ancor prima di lui da Parigi dove l’azzurro ha vinto l’ultimo Masters 1000 della stagione, si godrà una giornata di sostanziale riposo. Ci sarà tempo per iniziare gli allenamenti a Torino, dove proverà a confermare il titolo vinto dodici mesi fa, diventando il primo italiano nell’albo d’oro delle Nitto ATP Finals. Un torneo in cui fino al 2015 nessun azzurro aveva mai vinto una partita, né in singolare né in doppio. A Torino i tifosi italiani, pregustano l’ultima puntata dell’edizione 2025 del duello tra Sinner e Carlos Alcaraz, avversari in tre finali Slam in stagione: un tris simile di finali con gli stessi protagonisti in un anno in singolare maschile non succedeva dal 1964.