Atp Finals 2025, Musetti si qualifica se: ecco tutti gli scenari

Si deciderà nell’ultima settimana utile della stagione se Lorenzo Musetti parteciperà alle Nitto Atp Finals di Torino. Il tennista azzurro attualmente è nono nella Race to Turin (e quindi primo escluso dal torneo) con 3.685 punti, ma ha ancora una possibilità concreta di strappare l’ottavo e ultimo pass disponibile.

La situazione della Race: 160 punti da recuperare

Lorenzo Musetti ha 160 punti da recuperare nei confronti dell’ottavo classificato nella Race to Turin, il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha 3.845 punti totali. A dare una mano alle speranze di rimonta del carrarino è stato anche il connazionale Jannik Sinner, che ha sconfitto Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi, impedendo che il divario si allargasse ancora. Solo però il forfait annunciato dal canadese, questa settimana, dal torneo Atp 250 di Metz, ha dato a Musetti la concreta possibilità del sorpasso. “La mia salute viene prima di tutto, anche della qualificazione alle Finals. Se mi qualificherò, bene, altrimenti Lorenzo si sarà meritato il posto”, ha detto Aliassime in conferenza stampa dopo la finale parigina, annunciando che non parteciperà al torneo di Metz a causa di problemi fisici.

Come si può qualificare Musetti alle Atp Finals 2025

Se Auger-Aliassime non parteciperà al torneo di Metz, Lorenzo Musetti invece questa settimana giocherà l’Atp 250 di Atene. Per ottenere i 160 punti necessari al sorpasso, però, c’è solo uno scenario: vincere il torneo. Anche raggiungere la finale non gli sarebbe sufficiente. Solo con i 250 punti del trionfo il totale di Musetti, che arriverebbe a 3.925 punti, validi per l’ottavo posto nella Race.

Il tabellone e gli avversari di Musetti ad Atene

Il principale ostacolo tra Musetti e un posto alle Atp Finals è uno: Novak Djokovic. Il serbo è infatti la prima testa di serie nel torneo sul cemento greco. L’italiano invece è la seconda testa di serie: beneficerà di un bye al primo turno e affronterà agli ottavi il vincente del match tra la wild card Stan Wawrinka e l’olandese Botic van de Zandschulp.

Ai quarti Musetti potrebbe incontrare il francese Alexandre Muller o l’argentino Tomas Martin Etcheverry

o l’argentino In semifinale i possibili avversari includono Sebastian Korda, Miomir Kecmanovic o Jacob Fearnley.

Nella parte del tabellone di Djokovic invece ci sono il cileno Alejandro Tabilo e gli americani Brandon Nakashima e Reilly Opelka. Nessuno di loro potrà incontrare l’azzurro prima della finale.

L’incognita Djokovic sulle Finals

L’ulteriore scenario che porterebbe Musetti a Torino anche se non vincesse ad Atene è un eventuale forfait proprio di Novak Djokovic dal torneo dei Maestri. Il serbo, pur essendo qualificato con 4.580 punti e il quarto posto nella Race, non ha ancora confermato ufficialmente la sua partecipazione al torneo di Torino. Nel 2024, Djokovic si era qualificato per le Finals ma aveva deciso poi di non prendere parte all’evento, che non rientrerebbe più tra le sue priorità. In caso di rinuncia anche quest’anno, sia Musetti che Auger-Aliassime otterrebbero automaticamente l’accesso al torneo.

Una grande occasione per il tennis italiano

La possibile qualificazione di Musetti rappresenterebbe un traguardo storico per il movimento tennistico italiano. Mai prima d’ora due tennisti italiani si sono qualificati nello stesso anno per le ATP Finals. Jannik Sinner, campione in carica e già certo della partecipazione con il secondo posto nella Race, attende di scoprire se potrà condividere il palcoscenico torinese con il connazionale.