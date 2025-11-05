Musetti-Wawrinka oggi all’Atp Atene 2025: orario, precedenti e dove vederla

Lorenzo Musetti debutta oggi, mercoledì 5 novembre, al torneo Atp 250 di Atene 2025 con l’obiettivo di centrare un posto alle Atp Finals 2025 in programma a Torino. L’azzurro affronta al secondo turno lo svizzero Stan Wawrinka. Musetti, numero 9 del ranking Atp, deve vincere il torneo per scavalcare all’ottavo posto della race il canadese Felix Auger Aliassime che al momento occupa l’ultimo posto utile per la partecipazione al ‘torneo dei maestri’.

Musetti-Wawrinka, orario e precedenti

La partita tra Musetti e Wawrinka è in programma sul Campo Centrale non prima delle 18 ora locale, le 17 in Italia. Il programma inizia alle ore 14 con il match tra l’altro azzurro Luciano Darderi e il serbo Miomir Kecmanovic, numero 53 del mondo. Un solo precedente tra Musetti e Wawrinka a favore del carrarino, che nel 2020 quando aveva soli 18 anni si impose in due set (6-0, 7-6 il punteggio) agli Internazionali d’Italia, il torneo Masters 1000 di Roma. Wawrinka ex numero 3 del mondo oggi sceso al n.159, a 40 anni ha onorato la wild card concessagli dagli organizzatori battendo in rimonta Botic van de Zandschulp col punteggio di 2-6, 7-6 (7-5), 7-5 dopo due ore e 20 di battaglia. Contro van de Zandschulp, lo svizzero ha vinto appena il suo quarto match a livello Atp nel 2025.

I pronostici, dove vederla in tv

Dopo l’eliminazione al secondo turno contro Lorenzo Sonego al Master 1000 di Parigi e la contemporanea finale di Auger Aliassime (poi persa contro Jannik Sinner), Musetti ad Atene ha un solo risultato a disposizione: la vittoria del titolo. Impresa che, secondo i bookmaker, appare complicata ma non impossibile: come riporta Agipronews, vale 4 su Sisal e 4,75 su Planetwin365 il trionfo del tennista toscano, dietro solo a Novak Djokovic, primo favorito a quota 2,75. Completa il podio l’americano Sebastian Korda, fissato a 7,50. Prima di pensare a titolo e Atp Finals, c’è però da superare lo scoglio chiamato Stan Wawrinka. Musetti, vincitore dell’unico precedente tra i due risalente al 2020 a Roma, parte favorito: vale 1,18 infatti il suo successo, contro i 4,50 offerti per il 40enne svizzero. Tra il set betting, comanda il 2-0 italiano a 1,57, seguito dal 2-1 a 3,55. Un trionfo di Wawrinka in due o tre set paga, rispettivamente, 8,40 e 8,60 volte la giocata.

Sarà possibile vedere la sfida Musetti-Wawrinka in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Djokovic e l’incognita Atp Finals: “Non ho ancora deciso”

In ottica Atp Finals, resta inoltre da capire se a Torino ci sarà Novak Djokovic. La presenza del serbo non è affatto scontata. Lo stesso ex numero 1 del mondo e recordman di vittorie nei tornei del Grande Slam, parlando dopo la vittoria contro il cileno Alejandro Tabilo al torneo di Atene, ha risposto al presidente della Fitp Angelo Binaghi che lunedì aveva detto: “Noi abbiamo avuto conferma che Djokovic ci sarà a Torino”. Di tutt’altro avviso le parole di Nole. “Non so da dove lui abbia avuto questa informazione, certamente non da me e non dal mio team. Deciderò a fine torneo“, ha dichiarato parlando con i media locali in conferenza stampa. La mancata partecipazione di Djokovic potrebbe aprire le porte della Finals a Musetti anche nel caso non dovesse riuscire a vincere il torneo di Atene.