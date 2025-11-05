Atp Atene 2025, Musetti-Wawrinka oggi in campo: la diretta

Lorenzo Musetti (n°9) scende in campo oggi per il suo esordio all’Atp Atene 2025. Contro di lui c’è lo svizzero Stan Wawrinka, n°159 del mondo ed ex n°3. I due tennisti giocano sul campo principale del torneo 250 e chi vince vola ai quarti di finale contro Alexandre Muller (francese n°43 che ha sconfitto Tomas Martin Etcheverry, argentino n°60). Il 23enne azzurro e il 40enne di Losanna in passato si sono affrontati una sola volta: nel 2020 agli Internazionali d’Italia. In quella occasione il carrarino, a soli 18 anni, si impose 6-0 7-6. Per il fuoriclasse italiano, testa di serie n°2 del torneo, questa competizione è fondamentale per cercare di qualificarsi alle Atp Finals di Torino (dal 9 al 16 novembre).

Atp Atene 2025, Musetti VS Wawrinka – La diretta Inizio diretta: 05/11/25 17:00 Fine diretta: 05/11/25 21:00