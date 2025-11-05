Atp Atene 2025, Musetti-Wawrinka oggi in campo: la diretta

Lorenzo Musetti (n°9) scende in campo oggi per il suo esordio all’Atp Atene 2025. Contro di lui c’è lo svizzero Stan Wawrinka, n°159 del mondo ed ex n°3. I due tennisti giocano sul campo principale del torneo 250 e chi vince vola ai quarti di finale contro Alexandre Muller (francese n°43 che ha sconfitto Tomas Martin Etcheverry, argentino n°60). Il 23enne azzurro e il 40enne di Losanna in passato si sono affrontati una sola volta: nel 2020 agli Internazionali d’Italia. In quella occasione il carrarino, a soli 18 anni, si impose 6-0 7-6. Per il fuoriclasse italiano, testa di serie n°2 del torneo, questa competizione è fondamentale per cercare di qualificarsi alle Atp Finals di Torino (dal 9 al 16 novembre).
Il 24enne carrarino deve vincere il torneo 250 di Atene per scavalcare all’ottavo posto della race il canadese Felix Auger Aliassime che al momento occupa l’ultimo posto utile per la partecipazione alle Atp Finals 2025.
