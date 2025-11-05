Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 5 novembre 2025

Ultima ora

Atp Atene 2025, Musetti-Wawrinka oggi in campo: la diretta

Atp Atene 2025, Musetti-Wawrinka oggi in campo: la diretta
Lorenzo Musetti, Pechino, Cina, 29 settembre 2025 (Photo by China Open Official 2025/VCG via AP)
Benedetta Mura
Benedetta Mura

Chi vince vola ai quarti di finale contro tra Alexandre Muller

Lorenzo Musetti (n°9) scende in campo oggi per il suo esordio all’Atp Atene 2025. Contro di lui c’è lo svizzero Stan Wawrinka, n°159 del mondo ed ex n°3. I due tennisti giocano sul campo principale del torneo 250 e chi vince vola ai quarti di finale contro Alexandre Muller (francese n°43 che ha sconfitto Tomas Martin Etcheverry, argentino n°60). Il 23enne azzurro e il 40enne di Losanna in passato si sono affrontati una sola volta: nel 2020 agli Internazionali d’Italia. In quella occasione il carrarino, a soli 18 anni, si impose 6-0 7-6. Per il fuoriclasse italiano, testa di serie n°2 del torneo, questa competizione è fondamentale per cercare di qualificarsi alle Atp Finals di Torino (dal 9 al 16 novembre).

Atp Atene 2025, Musetti VS Wawrinka – La diretta
Inizio diretta: 05/11/25 17:00
Fine diretta: 05/11/25 21:00
Chi vince vola ai quarti contro Muller

Chi vince vola ai quarti di finale contro Alexandre Muller, francese n°43 Atp, che ha sconfitto in tre set Tomas Martin Etcheverry (argentino n°60) con il punteggio di 6-7 7-6 7-6.

Musetti e l'obiettivo Atp Finals

Il 24enne carrarino deve vincere il torneo 250 di Atene per scavalcare all’ottavo posto della race il canadese Felix Auger Aliassime che al momento occupa l’ultimo posto utile per la partecipazione alle Atp Finals 2025. 

Musetti e Wawrinka a breve in campo

L’azzurro e lo svizzero prima di entrare in campo devono aspettare la fine del match, valido per gli ottavi di finale, tra Alexandre Muller (francese n°43) e Tomas Martin Etcheverry (argentino n°60). 

Musetti-Wawrinka: un solo precedente

Lorenzo Musetti e San Wawrinka in passato si sono affrontati una sola volta. Era il 2020 e il palcoscenico era il Masters 1000 di Roma. In quella occasione il carrarino, a soli 18 anni, si impose 6-0 7-6. 

© Riproduzione Riservata