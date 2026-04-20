Morto Patrick Muldoon, l’attore di ‘Melrose Place’ aveva 57 anni

E’ morto l’attore e cantante americano Patrick Muldoon. Noto soprattutto per i suoi ruoli in ‘Days of Our Lives‘, ‘Melrose Place‘ e ‘Starship Troopers‘, l’artista aveva 57 anni. Ad annunciarne la morte è stato il sito TMZ.

L’attore e cantante Patrick Muldoon (Starship Troopers) partecipa a una conferenza stampa alla Fedcon 2013 a Düsseldorf, in Germania, il 9 maggio 2013. Foto di: Susannah V. Vergau/picture-alliance/dpa/AP Images

Il malore in bagno

L’attore, che è anche il cantante della rock band The Sleeping Masses, sarebbe morto per un attacco cardiaco. La sorella di Muldoon, Shana Muldoon-Zappa, ha dichiarato a TMZ che Patrick è andato a farsi una doccia domenica mattina dopo aver bevuto un caffè con la sua ragazza nella loro casa di Beverly Hills. La sua ragazza ha deciso di andare a controllare come stesse perché ci stava mettendo troppo tempo e lo ha trovato privo di sensi sul pavimento del bagno, ha raccontato Shanna.

I paramedici sono accorsi e hanno tentato di rianimare Patrick, secondo quanto riferito da Shanna, ma non c’è stato nulla da fare. Patrick ha iniziato la sua carriera di attore mentre era ancora al college, ottenendo il ruolo di Matt nella sitcom del 1990 “Who’s The Boss?”. Dopo la laurea, Patrick ha avuto un ruolo ricorrente come Jeffrey Hunter in “Saved By The Bell”.