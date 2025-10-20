Ranking Wta, Jasmine Paolini n°6: ora testa alle Finals di Riad 2025

L’azzurra ha deciso di rinunciare al torneo 500 di Tokyo e prepararsi al prestigioso appuntamento di fine anno in Arabia Saudita

Jasmine Paolini scala la classifica Wta e sale alla posizione n°6, vicino al suo best ranking (n°4). L’azzurra arriva da un momento positivo: due semifinali di fila raggiunte nella tournée in Cina e la qualificazione alle Finals di Riad (per il secondo anno di fila), in programma dal 1° all’8 novembre. La 29enne toscana nel 2025 ha collezionato ottimi risultati a partire dalle vittorie del Masters 1000 di Roma e della Billie Jean King Cup.

La top 10 Wta

Sabalenka 10.390 Swiatek 8.703 Gauff 7.863 Anisimova 5.914 Pegula 5.183 Paolini 4.525 Rybakina 4.505 Keys 4.395 Andreeva 4.319 Alexandrova 3.375

I prossimi impegni di Jasmine Paolini

L’atleta di Bagni di Lucca ha deciso di rinunciare al Wta Tokyo, torneo 500 (in programma dal 20 al 26 ottobre) in cui sarebbe stata testa di serie numero uno. Considerati i numerosi impegni che ha dovuto affrontare durante queste settimane in Cina (Pechino, Wuhan e Ningbo), e vista la qualificazione raggiunta alle Finals, Jasmine ha preferito concedersi il riposo necessario per recuperare le energie. Da ricordare, inoltre, che la 29enne a Riad giocherà sia in singolare che in doppio, assieme a Sara Errani.