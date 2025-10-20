Ranking Wta, Jasmine Paolini n°6: ora testa alle Finals di Riad 2025

Jasmine Paolini scala la classifica Wta e sale alla posizione n°6, vicino al suo best ranking (n°4). L’azzurra arriva da un momento positivo: due semifinali di fila raggiunte nella tournée in Cina e la qualificazione alle Finals di Riad (per il secondo anno di fila), in programma dal 1° all’8 novembre. La 29enne toscana nel 2025 ha collezionato ottimi risultati a partire dalle vittorie del Masters 1000 di Roma e della Billie Jean King Cup.
La top 10 Wta
- Sabalenka 10.390
- Swiatek 8.703
- Gauff 7.863
- Anisimova 5.914
- Pegula 5.183
- Paolini 4.525
- Rybakina 4.505
- Keys 4.395
- Andreeva 4.319
- Alexandrova 3.375
I prossimi impegni di Jasmine Paolini
L’atleta di Bagni di Lucca ha deciso di rinunciare al Wta Tokyo, torneo 500 (in programma dal 20 al 26 ottobre) in cui sarebbe stata testa di serie numero uno. Considerati i numerosi impegni che ha dovuto affrontare durante queste settimane in Cina (Pechino, Wuhan e Ningbo), e vista la qualificazione raggiunta alle Finals, Jasmine ha preferito concedersi il riposo necessario per recuperare le energie. Da ricordare, inoltre, che la 29enne a Riad giocherà sia in singolare che in doppio, assieme a Sara Errani.