Wta Finals 2025, Jasmine Paolini qualificata: è ufficiale

Jasmine Paolini è la settima giocatrice qualificata per le Wta Finals 2025 in programma a Riad dal 1° all’8 novembre. Per la 29enne di Bagni di Lucca si tratta della seconda partecipazione consecutiva, non solo in singolare ma anche nel doppio, dopo una grande stagione. La tennista italiana ha fatto la storia in casa propria vincendo il titolo a Roma a maggio.

Con la qualificazione di Paolini resta solo un posto disponibile per il singolare: Jasmine raggiunge infatti la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff (campionessa in carica), Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys. La campionessa toscana si era già qualificata a settembre anche nel doppio con la compagna Sara Errani, segnando così il secondo anno consecutivo in cui disputerà entrambi i tabelloni nel prestigioso evento di fine stagione della Wta.

L’atleta azzurra ha centrato la partecipazione alle Finals raggiungendo le semifinali del Wta Ningbo questa settimana, lasciando solo un posto disponibile, che andrà o a Mirra Andreeva o a Elena Rybakina.

Il 2025 di Jasmine Paolini

La stagione di Paolini è stata caratterizzata da una corsa da sogno verso il titolo in casa agli Internazionali BNL d’Italia, dove è diventata la prima campionessa italiana di singolare femminile a Roma in 40 anni. Ha raggiunto anche la finale del Masters 1000 di Cincinnati, dove è stata sconfitta da Iga Swiatek, e altre quattro semifinali, aggiungendo punti fondamentali alla classifica della Wta Race to the Finals, tra cui i 1000 di Miami e Wuhan.