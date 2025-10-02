Wta Pechino, Jasmine Paolini eliminata da Amanda Anisimova

Jasmine Paolini fuori dal Wta 1000 di Pechino. La tennista azzurra, n°8 della classifica mondiale e n°6 del seeding, è stata sconfitta in rimonta ai quarti di finale dalla statunitense Amanda Anisimova, n°4 del ranking, con il punteggio di 7-6 3-6 4-6 dopo due ore e 49 minuti. In semifinale la 24enne del New Jersey – che con questa vittoria si qualifica matematicamente per le Wta Finals in Arabia Saudita – affronterà la connazionale Coco Gauff che in precedenza ha battuto la tedesca Eva Lys per 6-3 6-4.

Jasmine Paolini in doppio con Sara Errani

L’avventura di Jasmine Paolini al Wta 1000 di Pechino continuerà in doppio, in coppia con Sara Errani. Le italiane, n°5 del ranking e n°2 del seeding, si sono qualificate per la semifinale senza nemmeno scendere in campo. Avrebbero dovuto competere nella giornata di venerdì 3 ottobre contro la russa Kamilla Rakhimova e la tedesca Laura Siegemund, ma la prima ha dato forfait, costringendo quindi la coppia a chiamarsi fuori dal tabellone.

Wta Pechino, dove vedere le partite in tv (anche in chiaro)

Le partite del Wta 1000 di Pechino si possono seguire in diretta tv, in chiaro, sui canali di SuperTennis (e in streaming su SuperTenniX) e, in alternativa, previo abbonamento, su Sky Sport e sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv.