Wta Ningbo 2025, Jasmine Paolini vola in semifinale: Finals sempre più vicine

Jasmine Paolini vince contro la svizzera Belinda Bencic (n°13 del mondo ed ex n°4) e vola in semifinale al Wta Ningbo 2025, in Cina. L’azzurra, n°6 del ranking, ha conquistato il match in rimonta, dopo una lunga battaglia durata quasi tre ore e mezza, con il punteggio di 5-7 7-5 6-3. La 29enne toscana in semifinale incontrerà la vincente della partita tra la kazaka Elena Rybakina e l’australiana Ajla Tomljanović.

Questo successo garantisce a Paolini il settimo posto nella race Wta, scavalcando la statunitense Mirra Andreeva e aumentando così le possibilità della campionessa azzurra di accedere alle Finals a Riad, in Arabia Saudita. Inoltre, in caso di arrivo in finale a Ningbo o di sconfitta di Rybakina ai quarti di finale, la tennista di Bagni di Lucca sarebbe aritmeticamente qualificata al torneo di fine stagione.

Jasmine Paolini: “Uno dei match più duri che abbia mai giocato”

“È stato uno dei match più duri che abbia mai giocato. Belinda ha giocato in modo fantastico, lei è una grande giocatrice. Meritava di vincere, è stata veramente dura. Sono rimasta a lottare, nonostante all’inizio abbia commesso tanti errori. Ho fatto qualche aggiustamento e sono contenta di essere riuscita a vincere. L’undicesimo game del secondo set è stato quello della svolta, poi mi sono sentita sempre meglio”, ha detto Paolini al termine del match contro Bencic, che nel terzo e ultimo set è calata anche a causa di un problema fisico che ha richiesto l’intervento della fisioterapista.

La Race alle Wta Finals