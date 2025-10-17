Accesso Archivi

venerdì 17 ottobre 2025

Wta Ningbo 2025, Jasmine Paolini vola in semifinale: Finals sempre più vicine

Jasmine Paolini al Wuhan Open, Cina, 11 ottobre 2025 (Photo by WUHAN OPEN OFFICIAL 2025/VCG via AP)
Benedetta Mura
Sconfitta la svizzera Belinda Bencic dopo tre ore e mezza di gioco

Jasmine Paolini vince contro la svizzera Belinda Bencic (n°13 del mondo ed ex n°4) e vola in semifinale al Wta Ningbo 2025, in Cina. L’azzurra, n°6 del ranking, ha conquistato il match in rimonta, dopo una lunga battaglia durata quasi tre ore e mezza, con il punteggio di 5-7 7-5 6-3. La 29enne toscana in semifinale incontrerà la vincente della partita tra la kazaka Elena Rybakina e l’australiana Ajla Tomljanović.

Questo successo garantisce a Paolini il settimo posto nella race Wta, scavalcando la statunitense Mirra Andreeva e aumentando così le possibilità della campionessa azzurra di accedere alle Finals a Riad, in Arabia Saudita. Inoltre, in caso di arrivo in finale a Ningbo o di sconfitta di Rybakina ai quarti di finale, la tennista di Bagni di Lucca sarebbe aritmeticamente qualificata al torneo di fine stagione.

Jasmine Paolini: “Uno dei match più duri che abbia mai giocato”

“È stato uno dei match più duri che abbia mai giocato. Belinda ha giocato in modo fantastico, lei è una grande giocatrice. Meritava di vincere, è stata veramente dura. Sono rimasta a lottare, nonostante all’inizio abbia commesso tanti errori. Ho fatto qualche aggiustamento e sono contenta di essere riuscita a vincere. L’undicesimo game del secondo set è stato quello della svolta, poi mi sono sentita sempre meglio”, ha detto Paolini al termine del match contro Bencic, che nel terzo e ultimo set è calata anche a causa di un problema fisico che ha richiesto l’intervento della fisioterapista.

La Race alle Wta Finals

  1. Aryna Sabalenka 10.000
  2. Iga Swiatek 8.368
  3. Coco Gauff 6.574
  4. Amanda Anisimova 5.907
  5. Jessica Pegula 5.183
  6. Madison Keys 4.449
  7. Jasmine Paolini 4.325
  8. Mirra Andreeva 4.319

