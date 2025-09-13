Jasmine Paolini “coordinatrice di classe”: il simpatico siparietto sul bus a Shenzhen

Jasmine Paolini in veste di coordinatrice di classe. E’ il simpatico siparietto ripreso da Elisabetta Cocciaretto e diventato virale sui social. Le tenniste azzurre sono arrivate a Shenzhen, in Cina, per giocare le Finals della Billie Jean King Cup, in programma dal 16 al 21 settembre. Per l’occasione la capitana della Nazionale Tathiana Garbin ha convocato Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Jasmine Paolini e Tyra Grant. Quest’ultima, tennista prodigio di 17 anni, è stata chiamata in azzurro per la prima volta.