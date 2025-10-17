Six Kings Slam 2025, la finale Sinner-Alcaraz: quando e dove vederla in tv

In palio sei milioni di dollari. L’azzurro e lo spagnolo in passato si sono già affrontati 15 volte

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Ancora una volta. Il n°2 e il n°1 del mondo si sfidano sabato 18 ottobre, alle 20.30 (ora italiana), nella finale del Six Kings Slam 2025, a Riad, in Arabia Saudita. In palio c’è un premio monstre: sei milioni di dollari. L’azzurro arriva a questo appuntamento dopo aver sconfitto il serbo Novak Djokovic con un perentorio 6-4 6-2, stesso risultato che ha sancito la vittoria dello spagnolo contro lo statunitense Taylor Fritz.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Sinner e Alcaraz si sono già affrontati ben 15 volte in passato. Il 22enne di El Palmar conduce con 10 vittorie e solo cinque sconfitte. Gli ultimi due match si sono conclusi con le vittorie dell’iberico al Masters 1000 di Cincinnati (complice il ritiro dell’altoatesino) e allo Us Open. Il 24enne di Sesto Pusteria, invece, ha avuto la meglio in finale a Wimbledon.

Masters 1000 Parigi-Bercy 2021 , round of 32 – Alcaraz 7-6 7-5

, round of 32 – Alcaraz 7-6 7-5 Wimbledon 2022 , round of 16 – Sinner 6-1 6-4 6-7 6-3

, round of 16 – Sinner 6-1 6-4 6-7 6-3 Umag 2022 , finale – Sinner 6-7 6-1 6-1

, finale – Sinner 6-7 6-1 6-1 Us Open 2022 , quarti – Alcaraz 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3

, quarti – Alcaraz 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3 Masters 1000 Indian Wells 2023 , semifinale – Alcaraz 7-6 6-3

, semifinale – Alcaraz 7-6 6-3 Masters 1000 Miami 2023 , semifinale – Sinner 6-7 6-4 6-2

, semifinale – Sinner 6-7 6-4 6-2 Pechino 2023 , semifinale – Sinner 7-6 6-1

, semifinale – Sinner 7-6 6-1 Masters 1000 2024 Indian Wells , semifinale – Alcaraz 1-6 6-3 6-2

, semifinale – Alcaraz 1-6 6-3 6-2 Roland Garros 2024 , semifinale – Alcaraz 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3

, semifinale – Alcaraz 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3 Pechino 2024 , finale – Alcaraz 6-7 6-4 7-6

, finale – Alcaraz 6-7 6-4 7-6 Masters 1000 Roma 2025 , finale – Alcaraz 7-6 6-1

, finale – Alcaraz 7-6 6-1 Roland Garros 2025 , finale – Alcaraz 4-6 6-7 6-4 7-6 7-6

, finale – Alcaraz 4-6 6-7 6-4 7-6 7-6 Wimbledon 2025 , finale – Sinner 4-6 6-4 6-4 6-4

, finale – Sinner 4-6 6-4 6-4 6-4 Masters 1000 Cincinnati 2025 , finale – Alcaraz vince per ritiro

, finale – Alcaraz vince per ritiro Us Open 2025, finale – Alcaraz 6-2 3-6 6-1 6-4

Guadagni e titoli a confronto

Al momento Carlos supera Jannik su diversi fronti: guadagni dai tornei, titoli in carriera e posizione nel ranking Atp. Il leader della classifica mondiale può vantare un montepremi complessivo di 53.902.993 dollari e 24 trofei vinti da quando è nel circuito professionistico (otto solo nel 2025). Sinner, invece, finora ha accumulato 49.591.462 dollari e 21 titoli conquistati dal 2018 (tre nel 2025). Il fuoriclasse murciano batte l’altoatesino anche in termini di follower sui social: 7.9 milioni di follower su Instagram contro 4.8 milioni.

Dove vedere in tv il Six Kings Slam 2025

L’esibizione tra i migliori tennisti del mondo sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Netflix con la telecronaca di Federico Ferrero e Guido Monaco.

Il programma di sabato 18 ottobre