Sinner in campo contro Djokovic al Six Kings Slam – La diretta

Jannik Sinner in campo per la semifinale del torneo Six Kings Slam contro il campione serbo Novak Djokovic. L’azzurro numero 2 del mondo sfida l’attuale numero 5 per un posto in finale del ricco torneo arabo. Il vincente troverà in finale il numero 1 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha vinto la sua semifinale contro lo statunitense Taylor Fritz in due set con il punteggio di 6-4, 6-2.
Il numero 2 dell’Atp si aggiudica in poco più di mezz’ora il primo set contro Djokovic con il punteggio di 6-4. A Sinner è sufficiente il break nel quinto gioco.
Match combattuto tra l’italiano e il serbo. Dopo un avvio incerto di Sinner, il fuoriclasse di San Candido ha ottenuto il primo break
Iniziato senza break il match tra i due fuoriclasse che stanno sull’1-1 al primo set.