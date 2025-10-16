Accesso Archivi

Sinner in campo contro Djokovic al Six Kings Slam – La diretta

LaPresse
Alcaraz ha vinto l’altra semifinale contro lo statunitense Taylor Fritz in due set con il punteggio di 6-4, 6-2

Jannik Sinner in campo per la semifinale del torneo Six Kings Slam contro il campione serbo Novak Djokovic. L’azzurro numero 2 del mondo sfida l’attuale numero 5 per un posto in finale del ricco torneo arabo. Il vincente troverà in finale il numero 1 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha vinto la sua semifinale contro lo statunitense Taylor Fritz in due set con il punteggio di 6-4, 6-2.

Jannik Sinner contro Novak Djokovic al Six Kings Slam – la diretta
Inizio diretta: 16/10/25 20:40
Fine diretta: 16/10/25 23:00
A Sinner il primo set. 6-4

Il numero 2 dell’Atp si aggiudica in poco più di mezz’ora il primo set contro Djokovic con il punteggio di 6-4. A Sinner è sufficiente il break nel quinto gioco.

Sinner-Djokovic sul 3-2 nel primo set, break per l'azzurro
Jannik Sinner in un'immagine d'archivio (Foto AP/Manesh Kumar A.)

Match combattuto tra l’italiano e il serbo. Dopo un avvio incerto di Sinner, il fuoriclasse di San Candido ha ottenuto il primo break

1-1 nel primo set dopo pochi minuti

Iniziato senza break il match tra i due fuoriclasse che stanno sull’1-1 al primo set.

