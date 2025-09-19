Laver Cup 2025: dove vederla, orari, partecipanti e tabellone

Tutto pronto per la Laver Cup 2025, arrivata alla sua ottava edizione. Si comincia oggi, venerdì 19 settembre, con il match tra il norvegese Casper Ruud e lo statunitense Reilly Opelka e quello tra il ceco Jakub Mensik e l’americano Alex Michelsen. La competizione, che vede contrapposti il Team Europe e il Team World, va in scena a San Francisco dal 19 al 21 settembre. Tra i convocati c’è anche un azzurro, Flavio Cobolli, che scenderà in campo sabato 20 contro Joao Fonseca, talento brasiliano classe 2006.

Il programma della prima giornata

Ruud vs Opelka – 19 settembre ore 22

Mensik vs Michelsen – 19 settembre ore 23.10

Cobolli vs Fonseca – 20 settembre 04.00

Mensik/Alcaraz vs Michelsen/Fritz ore 20 settembre 05.10

Team Europa

Capitano: Yannick Noah, vice capitano: Tim Henman

Alcaraz Zverev Rune Ruud Mensik Cobolli Machac

Team World

Capitano: Andre Agassi, vice capitano: Patrick Rafter

Fritz De Minaur Cerundolo Michelsen Fonseca Opelka Brooksby

Come nasce la Laver Cup

La Laver Cup è nata nel 2017 da un’idea di Roger Federer e del suo procuratore Tony Godsick. Si ispira alla Ryder Cup di golf e prende il nome da Rod Laver, icona del tennis e unico giocatore ad aver completato il Grande Slam ovvero ad aver vinto in una sola stagione tutti e quattro i Major (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, Us Open). E’ organizzata dall’Atp e ogni anno si svolge in una città diversa.

Come funziona e come si vince

Ogni squadra ha un proprio capitano che ha il compito di convocare i tennisti e schierarli in campo nel corso delle tre giornate. Presente anche un vice capitano che farà da aiuto nella gestione del team. In tutto sono 12 i giocatori, sei per parte.

Nei tre giorni del torneo si disputano 12 incontri: otto in singolare e quattro in doppio. Ogni tennista dovrà scendere in campo almeno una volta ma non più di due. Inoltre almeno quattro dei sei componenti dei rispettivi team devono giocare in doppio e le coppie non potranno essere sempre le stesse per più di un match. Le partite sono al meglio dei tre set con il terzo parziale che, però, non si gioca in maniera tradizionale ma con un super tie-break da 10 punti.

In base al giorno in cui si disputano le gare, cambiano i punti assegnati. Una vittoria venerdì 19 vale un punto, il sabato due e la domenica tre punti. Vince il primo team che arriva a quota 13. Nel caso di parità, 12-12, è previsto un ultimo match in doppio da un solo set, chiamato Laver Breaker, che decreta il vincitore.

Albo d’oro

Il Team Europa è quello con più vittorie dal 2017. Ha conquistato il trofeo cinque volte su sette.

2017 Europa 15-9

2018 Europa 13-8

2019 Europa 13-11

2021 Europa 14-1

2022 Resto del Mondo 13-8

2023 Resto del Mondo 13-2

2024 Europa 13-11

Dove vedere la partite in tv

Tutte le partite di Laver Cup 2025 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva su Eurosport e Discovery+.