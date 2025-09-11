Matteo Berrettini torna in campo in Cina

Matteo Berrettini torna in campo. Dopo l’ennesimo lungo stop per infortunio e qualche dubbio sul proseguire o no la carriera, il tennista romano ha deciso di ripartire. Il 29enne, ex top ten, è infatti iscritto al torneo Atp 250 di Hangzhou in Cina. Lo ha annunciato lui stesso con un post sui suoi profili social.

“Preparazione finale, ci vediamo ad Hangzhou”, ha scritto Berrettini postando un video di mentre si allena a Montecarlo. L’azzurro ha giocato la sua ultima partita al primo turno di Wimbledon a fine giugno, poi il lungo stop che lo ha portato a saltare lo Us Open 2025, ultimo Slam stagionale.

Terminato lo Slam americano, si apre il tour in Asia, sempre sui campi veloci. Il torneo Atp Hangzhou, categoria 250, va in scena dal 17 al 23 settembre e accoglie tennisti come Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Alexander Bublik e Marin Cilic (che ha vinto il titolo nel 2024). Il montepremi complessivo è pari a 1.019.185 dollari.

Il 2025 di Matteo Berrettini

Berrettini al momento occupa la posizione n°58 della classifica mondiale. Il 2025 non è stato un anno fortunato, diversi gli infortuni che lo hanno fermato e molti i dubbi sul suo futuro nel mondo tennis. Da gennaio a oggi ha vinto 13 incontri e ne ha perso 11. La situazione, in termini di risultati e condizioni fisiche, è peggiorata a partire dal suo ritiro all’Atp di Madrid dove ha dato forfait per un problema agli addominali. In seguito c’è stato un secondo abbandono, contro Casper Ruud al terzo turno degli Internazionali d’Italia, sempre per un problema fisico. Poi c’è stata la rinuncia al Roland Garros, la sconfitta al primo turno di Wimbledon e il forfait allo Us Open 2025.

Professionista dal 2015, è stato n°6 del mondo (suo best ranking) nel 2022 e in carriera ha vinto 10 titoli. Nel 2021, inoltre, è stato il primo italiano a disputare la finale a Wimbledon nel singolare maschile. Con la maglia azzurra ha conquistato una Coppa Davis, nel 2024.