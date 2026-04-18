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sabato 18 aprile 2026

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Latina, bimbo di 7 anni muore in piscina termale: indagano i carabinieri

Latina, bimbo di 7 anni muore in piscina termale: indagano i carabinieri
LaPresse
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L’inchiesta coordinata dalla Procura di Cassino

Un bambino di sette anni ha perso la vita mentre si trovava nella piscina di uno stabilimento termale a Suio, nel territorio di Castelforte, lungo il fiume Garigliano, in provincia di Latina.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino.

Il piccolo probabilmente risucchiato da un bocchettone

Forse è stato risucchiato dal bocchettone di scarico. È l’ipotesi, secondo quando apprende LaPresse, che sta prendendo sempre più piede sulla morte bambino. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza del 118. Indagano i carabinieri della compagnia di Formia. La Procura della Repubblica di Cassino ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia. L’area è stata sequestrata.

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