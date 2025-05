Tanta sfortuna per il tennista italiano che durante il secondo set lascia il campo Centrale del Foro Italico in lacrime

Finisce nel peggiore dei modi l’avventura di Matteo Berrettini agli Internazionali di Roma 2025. Il tennista italiano è stato costretto a ritirarsi per infortunio dopo il secondo game del secondo set contro il norvegese Casper Ruud nella sfida valida per il terzo turno del torneo capitolino. L’azzurro che è reduce da un problema addominale, ha dovuto lasciare il campo. Berrettini aveva perso il primo set 7-5 e nel secondo parziale il norvegese era avanti 2-0.

“Sorry Matteo, feel better (recupera presto)”, ha scritto Ruud sulla lente della telecamera. Berrettini ieri sera aveva giocato in doppio con il fratello Jacopo perdendo contro la coppia Musetti-Sonego. Berrettini ha lasciato in lacrime il Centrale, ancora da capire l’entità del problema che lo ha costretto al forfait.

Matteo Berrettini is forced to withdraw as Casper Ruud was leading 7-5, 2-0. Casper advances to the R16 and will face Munar, tomorrow. Wishing Matteo a speedy recovery. ❤️‍🩹 — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 12, 2025

I precedenti

Già sette le sfide tra i due e vedono il numero 7 del mondo in vantaggio per 4-3. Sulla terra battuta il bilancio è 3-1 Ruud, con il successo di Berrettini ottenuto al Masters 1000 di Madrid nel 2021 in semifinale. Tra le vittorie del norvegese c’è però anche quella ottenuta proprio al Foro Italico nel 2020, nell’edizione andata in scena a settembre per la pandemia di Covid-19 che stravolse il calendario stagionale. L’ultima sfida tra i due se l’è aggiudicata l’azzurro in un match disputato in United Cup all’avvio del 2023.

