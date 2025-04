Il carrarino batte il greco 7-5, 7-6 e si qualifica ai quarti di finale. Il tennista romano lascia dopo un set contro Draper

Negli ottavi di finale dell’Atp Madrid 2025, Lorenzo Musetti supera il greco Stefanos Tsitsipas e accede agli ottavi del Masters 1000 della capitale spagnola. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-5 7-6 (3) e nel prossimo turno affronterà l’australiano Alex De Minaur che ha battuto in due set il canadese Denis Shapovalov (6-3 7-6).

Musetti: “Non penso alla classifica, mi godo questa vittoria”

“Non penso alla classifica, mi godo questa vittoria. Era la prima volta su questo campo, ho fatto un po’ fatica ma non ho mai smesso di crederci”. Così Lorenzo Musetti al termine del match. Dopo cinque sconfitte, l’azzurro era riuscito ad imporsi in rimonta nel quarto di finale giocato nel Principato, raggiungendo poi la più prestigiosa finale della sua carriera, la prima di sempre in un Masters 1000.

Berrettini si ritira dopo primo set con Draper

Niente da fare invece per Matteo Berrettini che si ritira dopo il primo set contro il britannico Jack Draper nella sfida valida per l’accesso agli ottavi del ‘Masters 1000’ di Madrid. Il primo parziale conquistato da Draper 7-6 (2) ha sentenziato la fine del match, con l’italiano che ha preferito preservarsi in vista dei prossimi tornei. Berrettini in virtù del suo problema agli addominali ha voluto terminare in anticipo la sua avventura al torneo di Madrid.

Berrettini: “Inutile rischiare, farò di tutto per recuperare per Roma”

“Ho voluto provare a giocare nonostante il problemino dell’altro giorno, perché questi due giorni di riposo mi hanno aiutato a scaricare un po’ la zona dell’addome, che era molto carica e contratta”, ha commentato Berrettini che ha poi aggiunto: “Ma il ritiro è avvenuto perché il gioco non valeva la candela, c’era un rischio grosso di farsi male. E l’ultima cosa che vogliamo è infortunarsi agli addominali durante la stagione”. “E soprattutto per giocare contro i migliori al mondo ho bisogno delle mie armi al 100%. E questo oggi non c’era, soprattutto nella seconda parte, quando ho ricominciato a sentire forte il fastidio. Farò di tutto per recuperare per Roma. Mi dispiace perché tengo molto a questo torneo, anche oggi stavo giocando bene nonostante tutto. Il prossimo anno ci riproveremo”, ha concluso il tennista.

