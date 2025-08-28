Us Open 2025, Paolini e Darderi al terzo turno

Jasmine Paolini si qualifica al terzo turno dello Us Open 2025. Sui campi di Flushing Meadows l’azzurra, settima testa di serie del tabellone, ha sconfitto la giovane americana Iva Jovic (17 anni, n°73 Wta) con il punteggio di 6-3 6-3. Adesso la 29enne toscana (venerdì 29 agosto) se la vedrà tennista con la tennista ceca Marketa Vondrousova, 26enne n°60 del ranking ed ex n°6.

Sorride anche Luciano Darderi (n°34) che passa al terzo turno grazie alla vittoria sullo statunitense Eliot Spizzirri, 23enne n°127 Atp. L’italiano, nato in Argentina, ha portato a casa il match in quattro set per 6-0 7-6 2-6 6-4. Il prossimo incontro sarà contro il n°2 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che nella notte si è imposto agevolmente con il punteggio di 6-1 6-0 6-3 su un altro azzurro, Mattia Bellucci (n°65). Il fuoriclasse di El Palmar ha conquistato il match in un ora e 36 minuti, siglando così un nuovo record personale: la partita più veloce mai vinta nelle sue partecipazioni allo Slam americano.

Jasmine Paolini powers into Round 3 with a straight-sets win over Jovic! pic.twitter.com/Kp8pR119Aq — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2025

Us Open 2025, gli italiani in campo oggi

C’è grande attesa per gli altri campioni che scenderanno in campo oggi, giovedì 28 agosto: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Jannik Sinner. In ordine di gioco, si parte da Musetti, testa di serie n°10, che alle 17 (ora italiana) sfiderà il belga David Goffin. A seguire Cobolli, testa di serie n°24, affronterà l’americano Jenson Brooksby. Infine Sinner se la vedrà con l’australiano Alexei Popyrin, sull’Arthur Ashe Stadium, non prima delle 18.40.

Le partite giocate nella notte

Nella notte italiana altri grandi tennisti hanno giocato sui campi di New York. Il padrone di casa Ben Shelton ha superato in tre set lo spagnolo Pablo Carreño Busta per 6-4 6-2 6-4. Eliminato a sorpresa il danese Holger Rune. La testa di serie n°11 del tabellone è stata sconfitta dal tedesco Jan-Lennard Struff per 7-6 2-6 6-3 4-6 7-5. Fuori dai giochi anche l’inglese Jack Draper, n°5 del main draw. Si è ritirato a poche ore dal secondo turno contro il belga Zizou Bergs a causa di un problema al braccio che gli aveva fatto saltare i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati. Il 23enne di Londra ha poi dato conferma con un post sui social.