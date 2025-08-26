Carlos Alcaraz rasato agli Us Open 2025: “Colpa di mio fratello”

Carlos Alcaraz si presenta rasato a zero agli Us Open 2025. Il nuovo look del tennista spagnolo non è passato inosservato all’esordio, lunedì 25 agosto, all’ultimo Slam della stagione. Il campione, numero due al mondo, ha inaugurato il suo percorso a New York con un successo in tre set su Reilly Opelka: si è imposto con il punteggio di 6-4 7-5 6-4 in poco più di due ore di gioco, qualificandosi per il secondo turno dove troverà il nostro Mattia Bellucci.

Carlos Alcaraz 25 agosto 2025 a New York. (AP Photo/Adam Hunger)

Alcaraz rasato: ecco perché

A far parlare però sono stati i capelli di Alcaraz. “Volevo tagliarli già prima del torneo perché mi sembrava di averli molto lunghi. Mio fratello ha capito male quello che doveva fare con la macchinetta e quindi l’unico modo per migliorare la situazione è stato rasarli a zero”, ha spiegato lo spagnolo in conferenza stampa.

“Non sono poi così male, credo… Tra qualche giorno mi ricresceranno e torneranno come prima: ad alcuni piaccio anche così, ad altri no, ma è bello vedere la reazione delle persone a questo mio nuovo taglio. È stato divertente anche vedere le mie immagini sui maxischermi in campo con questa nuova particolare acconciatura… ero così bianco!”, ha continuato ancora il 22enne.

Poche ore prima del suo match con Opelka, Alcaraz ha avuto modo di incontrare per la prima volta Rory McIlroy, uno dei suoi golfisti preferiti: “È stato un onore, sono un grande appassionato di golf e lo ammiro un sacco. Vederlo giocare a golf è qualcosa di incredibile, l’ultimo giorno del Masters ho fatto il tifo per lui mentre avevo appena vinto il torneo di Monte-Carlo: aver avuto modo di parlare un po’ con McIlroy qui a New York è stato qualcosa di incredibile”.

Alcaraz-Opelka, esordo ok agli Us Open per lo spagnolo

Alcaraz ha parlato dopo aver sconfitto, alla partita d’esordio all’Us Open 2025, l’americano Opelka. “È stato difficile trovare il giusto ritmo – ha ammesso il tennista – perché Opelka è un avversario tosto, dotato di un gran servizio e non ti dà la possibilità di scambiare tanto. Ho cercato di rispondere bene, giocare più punti possibili e trovare pian piano le migliori sensazioni. Nel complesso, sono contento per il modo in cui ho gestito la partita: l’obiettivo è continuare così, sto bene in campo ma sono consapevole di poter trovare un ritmo ancora migliore da fondo”.

Sceso in campo con un giorno d’anticipo rispetto a Jannik Sinner, impegnato oggi contro Vit Kopriva, Alcaraz non crede di aver messo pressione all’azzurro, con la vittoria odierna, nella lotta per la leadership della classifica Atp: “Sono abbastanza sicuro che Jannik stia soltanto pensando a prepararsi per il suo match d’esordio, intenzionato a vincere il primo turno così come ho fatto io contro Opelka. Non credo di mettergli pressione: cerco di non pensare alla classifica, l’obiettivo è quello di giocare il mio miglior tennis e di arrivare il più lontano possibile in questo torneo, poi il ranking verrà scritto di conseguenza”.