Us Open 2025, Sinner avanti senza problemi: battuto Kopriva al primo turno

Tutto facile per Jannik Sinner nel suo esordio agli Us Open, in corso di svolgimento a New York. Il numero uno del mondo ha avuto gioco facile del ceco Kopriva, battuto 6-1, 6-1, 6-2 in 98′ di gioco. Al prossimo turno per l’altoatesino incrocio con il vincente della sfida tra l’australiano Popyrin e il finlandese Ruusuvuori.

L’azzurro: “Contento per vittoria, cercherò di alzare ancora livello“

Credo di poter essere contento. E’ stato bello venire qua per l’ultimo slam dell’anno, ci sono grandi emozioni. Mi gioco tanto qua, cercherò di migliorarmi, di alzare il livello”. Così Jannik Sinner commentando a ‘Supertennis’ la sua vittoria all’esordio negli Us Open 2025, arrivata contro il ceco Kopriva.

Avanti anche Musetti. Fuori Arnaldi

Avanza anche Lorenzo Musetti che ha battuto in quattro set il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Perso 7-6 al tie-break il primo set, il carrarino si è imposto nei seguenti parziali per 6-3 6-4 6-4. Nel prossimo turno Musetti sfiderà il vincente della sfida tra il francese Halys e il belga Goffin. Sconfitta dolorosa invece per Matteo Arnaldi, superato in cinque set dall’argentino Francisco Cerundolo, capace di rimontare uno svantaggio iniziale di due set a favore di Arnaldi, in un match poi terminato 3-6 2-6 7-5 6-4 6-2 per l’argentino. Cerundolo al prossimo turno affronterà uno tra lo svizzero Riedi e lo spagnolo Martinez. In serata Sonego affronta l’australiano Tristan Schoolkate.