Us Open 2025, gli azzurri in campo oggi 26 agosto e dove vederli

Esordio di Jannik Sinner, oggi martedì 25 agosto, allo Us Open 2025. Il tennista azzurro, n°1 del mondo, gioca a partire dalle ore 18.40 sull’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows contro il ceco Vit Kopriva (n°89 Atp). Ieri, invece, un altro italiano ha conquistato la vittoria al primo turno dello Slam americano: Flavio Cobolli. Il 23enne romano si è aggiudicato il derby contro Francesco Passaro. Il n°26 del mondo si è imposto sul connazionale perugino in un match durato tre ore e 46 minuti, con il punteggio di 7-5 4-6 6-4 3-6 6-3. Al secondo turno Cobolli sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby (n°92).

Il numero 2 del tennis mondiale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha battuto in tre set e poco più di due ore di gioco, l’americano Reilly Opelka (n°67) nel match d’esordio all’Us Open 2025. Il punteggio finale è stato 6-4, 7-5, 6-4. Il campione di El Palmar, al secondo turno, incontrerà l’italiano Mattia Bellucci (n°65).

Alcaraz gives a nod to @McIlroyRory! pic.twitter.com/zpKVQXn2cY — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025

Gli azzurri in campo oggi 26 agosto

Sono quattro gli azzurri in campo oggi a New York: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi.

Il primo in ordine di gioco è Musetti, testa di serie n°10. Il 23enne di Carrara sfida alle 17 (ora italiana) il francese Giovanni Mpetshi Perricard, 22enne n°27 Atp.

Arnaldi (n°64), alle 17, sfida l’argentino Francisco Cerúndolo, 27enne, testa di serie n°19 del torneo.

Il n°1 del mondo Sinner gioca contro il ceco Vit Kopriva (n°89 Atp), 28 anni, a partire dalle 18.40.

Sonego (n°46) sfida l’australiano Tristan Schoolkate (n°96), 24 anni, a partire dalle 19.20.

I risultati delle azzurre

Tra le donne si registra la vittoria di Jasmine Paolini, testa di serie n°7, contro l’australiana Destanee Aiava, 25enne n°166 Wta. L’azzurra ha superato il primo turno con il punteggio di 6-2 7-6(4). Al secondo turno sfiderà la statunitense Iva Jovic, 17enne n°73 del ranking. Niente da fare, invece, per Elisabetta Cocciaretto (n°85) che ha perso 6-4 7-6(4) contro la kazaka Yulia Putintseva (n°55).

Us Open 2025, dove vederlo in tv e streaming

Le partite dello Us Open 2025 si potranno seguire su SuperTennis, SkySport Uno e SkySport Tennis e in streaming su SuperTenniX, Sky Go e Now.