Atp Cincinnati 2025, Sinner torna in campo. I match di oggi 13 agosto e dove vederli

All’Atp Cincinnati 2025 torna in campo oggi 13 agosto Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo affronterà il francese Adrian Mannarino (89) in un match valido per gli ottavi di finale del torneo americano sul cemento. Tre i precedenti tra Sinner e Mannarino, tutti vinti dal numero 1. Il tennista azzurro difende il titolo conquistato lo scorso anno in questo Masters 1000 di preparazione all’ultimo Slam della stagione, lo Us Open. Nel turno precedente Sinner ha eliminato il canadese Gabriel Diallo con il punteggio di 6-2 7-6 in un’ora e 52 minuti di gioco. Oggi non scenderanno in campo altri italiani nel torneo americano. Sono in programma però diversi incontri interessanti: tra i protagonisti il numero 6 Ben Shelton, fresco vincitore dell’Atp di Toronto, in campo contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (53), e anche il suo connazionale, il numero 4 Taylor Fritz, che sfiderà il francese Terence Atmane.

Sinner in campo oggi e gli altri match importanti

Tiafoe – Rune

Shelton – Bautista

Sinner – Mannarino (ore 20 circa)

Auger Aliassime – Bonzi

Fritz – Atmane

Comesana – Rublev

Dove vedere i match in tv

La sfida tra Sinner e Mannarino, così come tutte le partite del Atp Cincinnati 2025, verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sui canali di Sky Sport. I match sono visibili anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.