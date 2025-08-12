Atp Cincinnati 2025, Sinner batte Diallo e va agli ottavi

Jannik Sinner vola agli ottavi dell’Atp Cincinnati 2025, torneo Masters 1000 dell’Ohio (Stati Uniti), dopo aver battuto il canadese Gabriel Diallo (n°35 del mondo) con il punteggio di 6-2 7-6 in un’ora e 52 minuti di gioco. Ora l’azzurro se la vedrà (mercoledì 13 agosto) con il francese Adrian Mannarino (n°89 ed ex n°17), proveniente dalle qualificazioni. Al terzo turno il 37 transalpino ha sconfitto in rimonta l’americano Tommy Paul per 5-7 6-3 6-4.

In caso di approdo ai quarti di finale, il campione altoatesino giocherebbe contro il vincente del match tra Felix Auger-Aliassime (canadese n°28) e Benjamin Bonzi (francese n°63).

I precedenti tra Sinner e Mannarino

Sinner e Mannarino si sono già affrontati tre volte e il numero uno al mondo ha vinto in tutte le occasioni. Il primo incontro risale all’Atp 250 di Sofia del 2020, il secondo al Masters 1000 di Toronto nel 2022 e il terzo al Masters 1000 di Indian Wells nel 2023. Il tennista di Soisy-sous-Montmorency è uno dei veterani del circuito internazionale. Classe 1988, è diventato professionista nel 2004 quando Sinner aveva tre anni. In carriera ha raggiunto la posizione n°17 della classifica come best ranking e ha conquistato cinque titoli Atp. Il 2023 è stato il suo anno migliore in termini di rendimento perché ha messo in bacheca ben tre trofei (Sofia, Astana e Newport).

Gran caldo a Cincinnati, Rinderknech costretto al ritiro

Il gran caldo a Cincinnati continua a incidere sull’andamento del torneo. Ne sa qualcosa il francese Arthur Rinderknech costretto al ritiro nel match contro Felix Auger-Aliassime dopo aver quasi accusato un malore. Rinderknech era sotto 7-6, 2-2 quando è crollato in campo mentre l’avversario si preparava a servire. Dopo aver ricevuto un timeout medico, ha tentato di continuare, ma ha dovuto ritirarsi due giochi dopo, con il punteggio di 7-6, 4-2.

Sonego eliminato da Fritz

È finita agli ottavi di finale l’avventura di Lorenzo Sonego. L’azzurro, n°36 al mondo e 31a testa di serie, si è arreso col punteggio di 7-6(4) 7-5 al n°4 Taylor Fritz. Il match è stato sospeso per 75′ a causa di un blackout.