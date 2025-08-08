Atp Toronto 2025, trionfo Shelton: Khachanov battuto in 3 set

Il tennista statunitense Ben Shelton ha vinto l’Atp Toronto 2025, conquistando il terzo e più importante titolo della sua giovane carriera, battendo il russo Karen Khachanov in un match molto combattuto, concluso con il punteggio di 6-7, 6-4, 7-6.

Il 22enne Shelton, quarta testa di serie, è diventato il primo vincitore americano del Masters 1000 sul cemento dai tempi di Andy Roddick nel 2003. Shelton ha vinto anche sul cemento a Tokyo nel 2023 e sulla terra battuta a Houston l’anno scorso.

BIG BEN CONQUERS CANADA 🏆‼️



Ben Shelton beats out Karen Khachanov 6-7(5), 6-4, 7-6(3) to claim his third ATP title and first Masters 1000 title 🤩 pic.twitter.com/kU62buwLVM — National Bank Open (@NBOtoronto) August 8, 2025

Shelton: “Sensazione surreale”

“È una sensazione surreale”, ha detto Shelton. “È stata una settimana lunga, un percorso non facile verso la finale. Il mio miglior tennis è venuto fuori quando contava di più. Ero grintoso, ho perseverato, ero resiliente. Tutte le qualità che mi piace vedere in me stesso”.

Shelton salirà di una posizione nel ranking Atp, raggiungendo il sesto posto nel mondo. Ha battuto Khachanov il giorno dopo aver superato Taylor Fritz, seconda testa di serie, 6-4, 6-3 in una semifinale tutta americana. “Sento che è stata una tempesta perfetta per me questa settimana”, ha detto Shelton. “Molte partite serrate e partite lunghe. Ho giocato il mio miglior tennis quest’anno”. Shelton ha messo a segno sette dei suoi 16 ace nel terzo set e ha concluso l’incontro vincendo 14 punti consecutivi al servizio.

Khachanov: “Per me torneo positivo”

Il 29enne Khachanov ha ottenuto sette titoli in carriera, tutti sul cemento. In semifinale, è sopravvissuto a un match point in un tie-break del terzo set contro la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, poi battuto. “È positivo, un grande torneo, una grande corsa”, ha detto Khachanov. “Ho avuto delle grandi battaglie e ottenuto grandi vittorie contro i migliori giocatori”.

I forfait di Sinner e Alcaraz

Il numero uno del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, vincitore nel 2023 a Toronto, e il numero 2 Carlos Alcaraz hanno saltato l’evento dopo le fatiche di Wimbledon e per preparare al meglio gli Us Open. Il torneo di Toronto è stato un po’ penalizzato dall’assenza di molti big, tra cui anche il serbo Novak Djokovic.

Il doppio a Cash e Glasspool

Julian Cash e Lloyd Glasspool hanno vinto la finale di doppio tutta inglese, salvando quattro match point e imponendosi per 6-3, 6-7, 13-11 su Joe Salisbury e Neal Skupski. I campioni di Wimbledon, seconda testa di serie, hanno vinto 19 partite consecutive.