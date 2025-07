Sinner salta il Masters 1000 di Toronto, forfait anche Djokovic

Jannik Sinner dà forfait al Masters 1000 di Toronto, in Canada, al via tra una settimana. Le fatiche di Wimbledon si fanno sentire e Sinner, fresco vincitore del torneo londinese , salterà il torneo canadese. Lo ha annunciato lo stesso torneo sui propri profili social. Oltre a Sinner anche Novak Djokovic e Jack Draper hanno dato forfait, il britannico per infortunio. “Sinner e Djokovic sono stati costretti a ritirarsi dal National Bank Open 2025 di Toronto per riprendersi dopo Wimbledon“, si legge sui social.

Jannik Sinner and Novak Djokovic have been forced to withdraw from the 2025 National Bank Open in Toronto as they recover following Wimbledon. Jack Draper has also withdrawn due to injury. — National Bank Open (@NBOtoronto) July 20, 2025

Nel 2024 l’Open del Canada si giocò eccezionalmente a Montreal e fu l’ultimo torneo che vide l’azzurro sconfitto – ai quarti di finale da Rublev – in un match che non fosse una finale. Alcaraz avrebbe dunque la possibilità di guadagnare diversi punti nei confronti di Sinner, non avendo partecipato alla kermesse lo scorso anno. Nonostante la presenza nell’entry list, non è pero affatto certa la presenza dello spagnolo in Canada. Nel 2023 Sinner vinse proprio in Canada il suo primo torneo Masters 1000 sconfiggendo in finale Alex de Minaur per 6-4, 6-1.

Classifica Atp: cosa cambia per Sinner

Jannik Sinner rinuncerà dunque ai 200 punti conquistati dodici mesi fa (venne sconfitto dal russo Andrey Rublev ai quarti di finale) e non potrà incrementare il proprio bottino non potendo portare a casa 400 punti con l’eventuale semifinale, 650 con l’atto conclusivo e 1.000 con la vittoria.

È dunque rinviato il rientro in campo per il numero 1 del mondo dopo il trionfo a Wimbledon 2025. Sinner sta trascorrendo un periodo di pausa e ha deciso di allungarlo. Presto sarà comunque il momento di tornare in campo per allenamenti e tornei, in vista del quarto Slam della stagione, lo Us Open 2025, in cui dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Quando torna in campo Sinner: il calendario aggiornato

Il Masters 1000 di Toronto sarebbe stato il primo dei tre impegni americani sul cemento, superficie a lui più congeniale. Sinner a questo punto dovrebbe ripartire dal Masters 1000 di Cincinnati e poi, finalmente, lo Us Open. Senza il passo falso nella finale del Roland Garros contro Alcaraz, nella quale ha avuto anche tre match point prima di soccombere al quinto set, l’altoatesino avrebbe ancora avuto la possibilità di conquistare il Grande Slam, impresa riuscita a pochissime leggende del tennis.

Ecco il calendario aggiornato dei prossimi impegni di Sinner: