Quando torna in campo Sinner: la marcia verso lo Us Open 2025

Dopo il trionfo a Wimbledon 2025, per Jannik Sinner, saldamente numero 1 del tennis mondiale, ora ci sono le ferie. Appena due settimane però, perché molto presto sarà il momento di tornare in campo per allenamenti e tornei, in vista del quarto Slam della stagione, lo Us Open 2025, in cui dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Quando torna in campo Sinner: il calendario

Il campione azzurro, primo italiano a vincere il torneo di Wimbledon in 148 anni di storia e 138 edizioni, tornerà in campo a fine luglio al Masters 1000 di Toronto. Questo sarà il primo dei tre impegni americani sul cemento, superficie a lui più congeniale. Dopo Toronto sarà la volta del Masters 1000 di Cincinnati e poi, finalmente, lo Us Open. Senza il passo falso nella finale del Roland Garros contro Alcaraz, nella quale ha avuto anche tre match point prima di soccombere al quinto set, l’altoatesino avrebbe ancora avuto la possibilità di conquistare il Grande Slam, impresa riuscita a pochissime leggende del tennis. Ecco il calendario dei prossimi impegni di Sinner: