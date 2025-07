Giornata storica per il tennis italiano con tre azzurri impegnati: Sinner, Cobolli e Sonego

Wimbledon 2025 entra nella seconda settimana e oggi, lunedì 7 luglio, regala una giornata densa di emozioni per il tennis italiano. Tornano infatti in campo Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, pronti a giocarsi un posto negli ottavi di finale dello Slam più prestigioso del circuito. I tre azzurri affronteranno rispettivamente il bulgaro Grigor Dimitrov (numero 21 al mondo), Marin Cilic (83 del ranking Atp) e Ben Shelton, testa di serie numero 10.

Wimbledon, oggi tre italiani in campo

Oggi, lunedì 7 luglio 2025, tre tennisti italiani scendono in campo per gli ottavi di finale di Wimbledon, tutti con ambizioni da protagonista. Flavio Cobolli apre il programma sul Campo 2 alle ore 12:00 italiane (11:00 locali) contro il croato Marin Cilic, in un match che potrebbe consacrare il romano tra i grandi del torneo. A seguire, sarà la volta di Lorenzo Sonego, impegnato contro l’americano Ben Shelton sul Campo 1, non prima delle 16:30 italiane. Infine, il numero uno del mondo Jannik Sinner (che ha superato al terzo turno Martinez in tre set) affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov sul prestigioso Campo Centrale, con inizio previsto non prima delle 19:00 italiane (18:00 locali).

Flavio Cobolli vs Marin Cilic



A che ora: Ore 12:00 italiane (11:00 locali)



Dove: Campo 2

Lorenzo Sonego vs Ben Shelton



A che ora: Non prima delle 16:30 italiane



Dove: Campo 1

Jannik Sinner vs Grigor Dimitrov



A che ora: Non prima delle 19:00 italiane (18:00 locali)



Dove: Campo Centrale

Wimbledon, dove vedere i match in Italia

Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (inclusi streaming via NOW e Sky Go): copertura integrale dei campi principali.

SuperTennis TV: highlights e riassunti in differita per seguire i momenti salienti.

Perché il 7 luglio è storico per l’Italia

È la prima volta che tre italiani (Sinner, Sonego, Cobolli) approdano insieme al quarto turno a Wimbledon nell’era Open. Sinner è il primo italiano con 17 partecipazioni al 4° turno in uno Slam, superando Pietrangeli.

Oltre agli azzurri: il quadro completo del 7 luglio a Wimbledon

Tra gli altri match di primo piano:

Djokovic–de Minaur (Centre Court apertura)

Andreeva–Navarro (Centre Court)

Swiatek–Tauson e Alexandrova–Bencic (Court 1)

Samsonova–Bouzas Maneiro (Court 2)

We are in for a treat. Tap below for the full Order of Play ⬇️#Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

