Il numero 1 del mondo passa il turno agevolmente

Al torneo di Wimbledon 2025 torna in campo Jannik Sinner. E lo fa con un’altra vittoria convincente dopo quelle dei primi due turni. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo, affrontava, in un match valido per i sedicesimi di finale, lo spagnolo Pedro Martinez. Il tennista iberico è attualmente numero 52 del ranking. Sinner non gli ha lasciato respiro fin dall’inizio, dominando il gioco e il campo e concludendo con un perentorio 6-1, 6-3, 6-1. L’altoatesino approda così agli ottavi.

Primo set: Sinner-Martinez 6-1

Secondo set: Sinner-Martinez 6-3

Terzo set: Sinner-Martinez 6-1

Per Sinner nei primi due turni vittorie agevoli

Sinner giunge a questo match dopo due prestazioni convincenti e il passaggio agevole dei primi due turni in quello che è il terzo Slam della stagione, e il più prestigioso, sui campi in erba londinesi.

Ecco i risultati di Sinner fino a qui:

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata