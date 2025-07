Il numero uno del mondo affronta il bulgaro per la sesta volta. I precedenti sorridono all'azzurro

Uno degli ottavi di finale più attesi di Wimbledon 2025 è senza dubbio quello tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov in programma oggi 7 luglio. Il numero uno del mondo sfida il talentuoso bulgaro in un match che promette spettacolo sul Campo Centrale, lunedì 7 luglio in prima serata. Entrambi arrivano all’appuntamento in grande forma, e i precedenti tra i due raccontano una rivalità interessante.

Chi è Grigor Dimitrov: numeri, titoli e carriera

Grigor Dimitrov, nato il 16 maggio 1991 a Haskovo (Bulgaria), è uno dei giocatori più longevi e tecnici del circuito ATP. Attualmente ha 34 anni ed è considerato uno dei talenti più eleganti della sua generazione, grazie a un gioco completo e al celebre rovescio a una mano. È stato il primo tennista bulgaro a entrare nella Top 10 ATP, raggiungendo la sua miglior classifica nel novembre 2017, quando fu numero 3 del mondo.

In carriera ha conquistato 9 titoli ATP, tra cui spicca il prestigioso ATP Finals 2017 di Londra, vinto battendo David Goffin in finale. Vanta anche una semifinale a Wimbledon nel 2014, dove fu sconfitto da Novak Djokovic, oltre ad altre due semifinali Slam: US Open 2019 e agli Us Open (2017).

A Wimbledon, Dimitrov ha spesso mostrato grande feeling con l’erba: in carriera ha raggiunto almeno gli ottavi in cinque edizioni, dimostrandosi un avversario ostico e imprevedibile. Nonostante non abbia mai vinto uno Slam, resta uno dei giocatori più rispettati e completi del tour, con oltre 470 vittorie nel circuito maggiore e più di 15 anni di esperienza ai massimi livelli.

I precedenti tra Sinner e Dimitrov

Ad oggi, Jannik Sinner e Grigor Dimitrov si sono affrontati 5 volte, con un netto vantaggio per l’italiano: 4 vittorie a 1.

Tutti i confronti diretti:

2024 – Roland Garros (quarti di finale): Sinner b. Dimitrov 6-2, 6-4, 7-6(3)

(quarti di finale): b. Dimitrov 6-2, 6-4, 7-6(3) 2024 – Masters 1000 Miami (finale): Sinner b. Dimitrov 6-3, 6-1

(finale): b. Dimitrov 6-3, 6-1 2023 – China Open (quarti di finale): Sinner b. Dimitrov 6-4, 3-6, 6-2

(quarti di finale): b. Dimitrov 6-4, 3-6, 6-2 2023 – Masters 1000 Miami (terzo turno): Sinner b. Dimitrov 6-3, 6-4

(terzo turno): b. Dimitrov 6-3, 6-4 2020 – Masters 1000 Roma (ottavi di finale): Dimitrov b. Sinner 4-6, 6-4, 6-4

Sinner ha quindi vinto gli ultimi quattro incontri consecutivi, tutti in eventi di grande rilievo, compresa una finale di Masters 1000 (Miami 2024) e un quarto di finale del Roland Garros 2024.

Sinner-Dimitrov: rivalità in crescita

Il dato più evidente è il dominio recente dell’azzurro, che non perde contro Dimitrov da oltre quattro anni. Jannik è riuscito a imporsi sia su terra che su cemento, mostrando solidità mentale e capacità di leggere le variazioni del bulgaro, noto per il suo rovescio a una mano e il gioco elegante.

Dimitrov resta comunque un avversario da non sottovalutare, soprattutto sull’erba, superficie su cui ha raggiunto le semifinali a Wimbledon nel 2014. Il suo tennis vario potrebbe rivelarsi pericoloso in caso di calo di intensità da parte dell’altoatesino.

Sinner-Dimitrov: a che ora giocano e dove vedere il match

La sfida è in programma oggi, lunedì 7 luglio, sul Campo Centrale di Wimbledon, non prima delle 19:00 italiane (18:00 locali). Sinner, testa di serie numero 1 e in grande forma, parte favorito, ma Dimitrov è esperto e ben attrezzato per provare a complicargli la vita sull’erba londinese. Qui tutto il programma della giornata. La sfida sarà trasmessa in Italia in diretta esclusiva su SkySport e in streaming su Now.

We are in for a treat. Tap below for the full Order of Play ⬇️#Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

