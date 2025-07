Torna in campo anche Alcaraz

Oggi a Wimbledon 2025 torna in campo il numero 2 del mondo, e campione uscente, Carlos Alcaraz. Il campione spagnolo affronterà il numero 14 Andrey Rublev in un match valido per gli ottavi di finale del torneo londinese. Per quanto riguarda gli italiani, dopo la grande giornata di ieri con le vittorie di Sinner, Cobolli e Sonego, oggi scenderanno in campo Errani e Vavassori nel doppio misto, in una partita contro Withrow/Khromacheva.

Gli italiani in campo oggi a Wimbledon

Errani/Vavassori – Khromacheva/Withrow – ore 13.30

Gli altri match importanti di giornata

Fritz-Thompson – ore 14

Rublev- Alcaraz – ore 17.30

– ore 17.30 Sabalenka-Mertens – ore 16

Firepower. Flair. Ferocity. Andrey Rublev and Carlos Alcaraz face off on Centre Court ✨#Wimbledon pic.twitter.com/W77xSBjYvJ — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2025

