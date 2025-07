Oggi in campo Sinner, Cobolli, Sonego e Cocciaretto

Torna in campo oggi a Wimbledon 2025 il numero uno del mondo Jannik Sinner, che affronterà il numero 52 del ranking, lo spagnolo Pedro Martinez. Sono tanti i tennisti azzurri impegnati oggi nel torneo sull’erba londinese. Oltre a Sinner, tocca a Flavio Cobolli, numero 24 del mondo, che affronta la difficile sfida con il numero 17, il ceco Jakub Mensik. In campo oggi anche Lorenzo Sonego, contro lo statunitense Brandon Nakashima. In campo femminile, Elisabetta Cocciaretto (116) affronta la svizzera Belinda Bencic (35). Azzurri in scena anche nel doppio, dove la coppia Bolelli/Vavassori sfida Pavlasek/Zielinski, mentre Mattia Bellucci in coppia con Maroszan affronta Herbert/Thompson. Tra i big, gioca il suo sedicesimo di finale oggi anche Novak Djokovic, che affronta il connazionale Miomir Kecmanovic (49). Se dovesse vincere, per l’ex numero 1 del mondo sarebbe il successo numero 100 sull’erba londinese.

Novak Djokovic bids to achieve 100 match-wins at Wimbledon 🤩#FiveUnmissableMoments for Day Six, presented by @BarclaysUK pic.twitter.com/93vfbbWAZk — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2025

Gli italiani in campo oggi a Wimbledon

Cobolli-Mensik – ore 12

Nakashima-Sonego – ore 13.30

Sinner-Martinez – ore 14.30

Bencic-Cocciaretto – ore 12

Pavlasek/Zielinski-Bolelli/Vavassori – ore 13.30

Herbert/Thompson-Bellucci/Maroszan – ore 15

Gli altri match importanti di giornata

De Minaur-Holmgren – ore 13.30

Shelton-Focsovics – ore 17

Kecmanovic-Djokovic – ore 18

A Super Saturday awaits. Tap below for the full Order of Play ⬇️#Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2025

Wimbledon 2025, dove vederlo in tv e streaming

Il torneo di Wimbledon 2025 è in esclusiva su Sky che ne ha acquisito i diritti fino al 2030. ‘The Championships’ sarà visibile su ben 11 canali dedicati dall’emittente tv e, in streaming, su Now e SkyGo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata