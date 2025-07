Facile la vittoria del numero 1 al mondo in 3 set. Il toscano ko contro il georgiano Basilashvili

Gioie e dolori per i big azzurri Sinner e Musetti nel primo turno del torneo di Wimbledon 2025 con l’altoatesino che ha eliminato Nardi e il toscano ko invece contro il georgiano Nikoloz Basilashvili.

Nessun problema per il numero 1 al mondo che ha battuto nel derby azzurro Luca Nardi per 6-4, 6-3, 6-0 in un’ora e 49′ di gioco con una grande dimostrazione di forza. Nel secondo turno Sinner affronterà l’australiano Aleksandar Vukic, numero 93 del ranking Atp.

Sinner does it in straight sets 😮‍💨 The world No.1 confidently defeats Luca Nardi 6-4, 6-3, 6-0 to secure his spot in the second round ➡️#Wimbledon pic.twitter.com/rkE2uMPcYC — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025

L’altoatesino ha faticato un po’ solo nel primo set quando gli è riuscito il break solo al 10 game. Gli altri due set sono stati dominatati dal numero 1 al mondo.

Per Nardi prosegue la maledizione del primo turno negli Slam. L’azzurro è stato eliminato nel match d’esordio in tutte le sue 6 precedenti presenze nel tabellone principale di uno torneo major.

Sinner: “Primi match mai semplici, soddisfatto del servizio”

“Abbiamo lavorato molto al servizio dopo Halle. Oggi nei momenti importanti ho avuto l’impressione di servire bene. Tutti e due all’inizio abbiamo avuto un po’ di problemi, lì è il stato il momento in cui bisognava fare un passo in avanti e ritrovare fiducia nei colpi. Le prime partite non sono mai semplici, sono soddisfatto della mia performance e anche del servizio”. Così Jannik Sinner dopo aver battuto Luca Nardi all’esordio a Wimbledon. “Sono molto contento di essere tornato qui, giocare contro un italiano per noi è una sfortuna – ha aggiunto – L’atmosfera è sempre bellissima, anche se fa molto caldo ed è molto umido. Non ricordo un tempo simile a Londra. La sconfitta in finale nel Roland Garros? Questo è un nuovo torneo, con nuove sfide e nuove possibilità. Sono soddisfatto per oggi, bisogna andare avanti e divertirsi. Se non ti piace giocare su questi campi non so dove puoi trovare sensazioni altrettanto belle”.

Delusione Musetti, ko all’esordio

La delusione arriva invece da Lorenzo Musetti . Il numero 7 del mondo, che difendeva la semifinale dello scorso anno, si è fatto eliminare subito dal georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 126 del ranking Atp. L’azzurro al rientro nel circuito dopo l’infortunio muscolare rimediato nella semifinale del Roland Garros ha perso in 4 set con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-1 in due ore e 27′ di gioco. Sarà quindi Basilashvili, 33 anni, ad affrontare Lorenzo Sonego nel secondo turno dello Slam londinese. Per il georgiano, alla settima partecipazione allo Slam inglese, è la quarta volta al secondo turno. Ai Championships non è mai andato oltre il terzo turno. Il suo miglior risultato in uno Slam resta l’ottavo di finale allo US Open 2018 quando venne sconfitto da Rafael Nadal.

