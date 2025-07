Il numero 1 al mondo cerca un posto nel terzo turno dello Slam inglese

Jannik Sinner scende in campo oggi giovedì 3 luglio nel secondo turno del torneo di Wimbledon 2025. Il numero 1 al mondo sul Campo centrale non prima delle 17.20 sfida l’australiano Aleksandar Vukic numero 93 al mondo che nel match d’esordio ha battuto il taiwanese Tseng Chun-hsin in 4 set. Nel primo turno l’altoatesino aveva battuto senza problemi in un derby italiano il connazionale Luca Nardi in tre veloci set.

Sempre oggi in campo nei singolari altri 4 italiani: Sonego contro Basilashvili, Cobolli contro Pinnington Jones, Cocciaretto contro Volynets e Bronzetti contro Andreeva.

(Il programma di oggi degli italiani e degli incontri più importanti)

Sinner-Vukic, il pronostico

Superato al primo turno lo scoglio Luca Nardi, Jannik Sinner guarda con fiducia ai prossimi impegni sull’erba di Wimbledon. Giovedì 3 luglio, il numero 1 al mondo è atteso dall’impegno contro Aleksandar Vucic, avversario già battuto in entrambi i precedenti tra i due. Quote rasoterra per il tennista azzurro, come riporta Agipronews: vale 1,01 su Goldbet la vittoria di Sinner, con Vucic offerto a 15. Gli esperti prevedono un successo agevole per l’italiano: tra il set betting, è infatti in pole il 3-0 a 1,25, seguito dal 3-1 a 3,70 e dal 3-2 a 14. Si sale invece a 50 per l’affermazione dell’australiano in tre, quattro o cinque set.

Chi è Aleksandar Vucic

Aleksandar Vucic è nato in Australia da genitori serbi il 6 aprile 1996. Vanta un’eccellente carriera nel tennis universitario prima del salto tra i pro nel 2018. Il suo best ranking risale al 2023 quando ha raggiunto il 48esimo posto al mondo. Negli Slam il suo miglior risultato resta il 3 turno agli Australian Open nel 2025, risultato che può eguagliare qui a Wimbledon battendo Jannik Sinner. Il suo miglior risultato resta la finale in un Atp 250 di Atlanta il 30 luglio 2023 persa contro Taylor Fritz per 7-5 6-7 6-4.

Sinner-Vukic, i precedenti

Jannik Sinner e Aleksandar Vukic si affronteranno per la terza volta in carriera, la prima sull’erba. Nei primi due precedenti, entrambi sul veloce – outdoor a Melbourne nel 2021, e indoor a Sofia nel 2022 – ed entrambi vinti dall’attuale numero 1 al mondo, l’australiano è riuscito a vincere solo 11 game in 4 set. Sull’erba Vukic ha ottenuto uno dei suoi migliori risultati in carriera, la semifinale l’anno scorso a Eastbourne (sconfitto da Fritz). Nella stessa estate ha centrato due quarti di finale sempre sull’erba a Newport e s’Hertogenbosch. Vukic in carriera ha solo un risultato positivo contro i top 10: in sette incroci spicca un doppio 6-4 con cui ha eliminato Casper Ruud al secondo turno del Masters1000 di Shanghai nel 2024. Pochi mesi prima a Indian Wells si era difeso più che egregiamente contro Novak Djokovic a cui era riuscito a strappare un set.

Sinner-Vukic, dove vederlo in tv

Il match tra Jannik Sinner e Aleksandar Vukic, in programma giovedì 3 luglio, come terzo match sul Centrale, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

