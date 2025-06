Lo spagnolo si impone con il punteggio di 7-5, 6-7, 6-2

All’Atp Queen’s 2025 trionfo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo non si ferma e, dopo il successo agli Internazionali di Roma e al Roland Garros, conquista il suo primo torneo sull’erba della stagione.

La vittoria contro Lehecka

In finale al torneo Atp Queen’s, lo spagnolo numero due al mondo, ma numero 1 del seeding complice l’assenza di Jannik Sinner, ha battuto in tre set – 7-5, 6-7 (5-7), 6-2 – il ceco Jiri Lehecka in due ore e 10 di gioco. Una vittoria forse più sofferta del previsto, contro il ceco numero 30 del ranking.

La corsa verso Wimbledon

Alcaraz si presenta dunque da grande favorito al torneo di Wimbledon, che comincia domani con le qualificazioni. Sinner arriva un po’ appannato dopo la bruciante sconfitta proprio contro lo spagnolo in finale al Roland Garros, dove l’azzurro ha sprecato tre match point al quarto set per poi inchinarsi allo spagnolo nel quinto, dopo essere anche stato in vantaggio per due set a zero, e dopo l’eliminazione per mano di Bublik agli ottavi a Halle, in Germania, il torneo sull’erba scelto dall’altoatesino per prepararsi a Wimbledon.

