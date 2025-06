Il numero uno al mondo esce sconfitto dopo 2 ore e 2 minuti di gioco

Si ferma negli ottavi di finale il cammino di Jannik Sinner al ‘Terra Wortmann Open’, torneo Atp 500, con montepremi totale pari a 2.522.220 euro, in corso sull’erba della OWL Arena di Halle, in Germania. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo e del seeding, campione in carica sull’erba tedesca, è stato sconfitto a sorpresa dal kazako Alexander Bublik, numero 45 Atp, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4 in 2 ore e 2 minuti. Un Sinner apparso poco brillante e a tratti nervoso per il comportamento dell’avversario, battuto di recente al Roland Garros, spesso sopra le righe. Il tennista altoatesino tornava alle competizioni proprio dopo la clamorosa finale di Parigi persa contro Carlos Alcaraz partendo da un vantaggio di due set e senza sfruttare 3 match point. Sinner, che lunedì ha completato la 54ma settimana in vetta al ranking, si trasferirà ora a Londra per iniziare a preparare il torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, dove l’anno scorso si è fermato ai quarti di finale contro Daniil Medvedev.

Il primo set

Sinner va subito sul 3 a 0, con un break al secondo game che indirizza l’andamento del set. La prima partita si chiude 6-3, senza più nessun break, con il numero 1 del mondo che ha controllato agevolmente i game conclusivi.

Il secondo set

Decisamente più complicata la seconda partita per Sinner, con l’equilibrio che viene spezzato durante il sesto game. Bublik infatti riesce a portare a casa il suo primo break della partita e a portarsi sul 4-2. Da lì a fine set i due tennisti conservano il servizio, e la seconda partita si chiude quindi sul 6-3 in favore del kazako.

Il terzo set

Sinner rischia nel terzo game di lasciare il servizio a Bublik, ma alla fine riesce a portare a casa il turno di battuta evitando di mettersi in una posizione di estremo pericolo. Il kazako è in una delle sue giornate di grazia in cui i suoi colpi più ‘estremi’ vanno a segno, sfoderando anche la battuta dal basso che coglie impreparato il numero 1 del mondo. E il break di Bublik arriva al settimo game, con il kazako che porta il risultato parziale sul 4-3. Sinner non è in una delle sue migliori giornate e quindi il kazako arriva presto a servire per il match, che si porta a casa con il risultato di 3-6, 6-3, 6-4

I match del torneo tedesco, il Terra Wortmann Open 2025, vengono trasmessi in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv e TennisTv.

