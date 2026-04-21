Russia, insulti a Giorgia Meloni in tv da Vladimir Solovyev: “Fascista e vergogna della razza umana”

In Russia un pesantissimo attacco di Vladimir Solovyev, noto anchorman vicino al Cremlino, nei confronti di Giorgia Meloni. Il conduttore ha attaccato frontalmente la premier italiana con pesanti insulti durante la sua trasmissione televisiva, ‘Polnyj Kontakt’ (Full Contact). Solovyev si è espresso in italiano: “Vergogna della razza umana. Bestia naturale, idiota patentata. Giorgia puttameloni. Che brutta donnaccia. Cattiva. Fascista“. “Non c’è bisogno di discutere su questo punto di vista. Questa è la realtà”, ha aggiunto. Meloni “ha tradito i propri elettori, perché si è presentata con tutt’altri slogan”, ha aggiunto Solovyov, stavolta in russo. “Tradimento è il suo secondo nome. Ha tradito anche Trump, al quale prima aveva giurato fedeltà”, ha concluso il presentatore.

La Farnesina convoca l’ambasciatore russo

“Ho fatto convocare al ministero degli Esteri l’ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyev sulla televisione russa nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza”. Così su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Ho fatto convocare al Ministero degli Esteri l’ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyev sulla televisione russa nei confronti del Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni, al quale va… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 21, 2026

Schlein: “Accuse sessiste, chi insulta istituzioni offende intero Paese“

“Un conduttore televisivo russo, portavoce delle posizioni del Cremlino, ha rivolto inaccettabili accuse sessiste nei confronti di Giorgia Meloni. Ancora una volta, vorremmo ricordare al regime russo e ai suoi corifei, che chi insulta i rappresentanti delle istituzioni italiane offende l’intero Paese, e noi non lo accettiamo”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

Conte (M5s): “Offese inqualificabili e volgari”

“Esprimo la mia solidarietà alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le inqualificabili e volgari offese personali che le sono state rivolte dal conduttore russo Vladimir Solovyev”. Così in una nota il Presidente del M5S Giuseppe Conte.

Floridia (M5s): “Inaccettabile, solidarietà a Meloni”

“Le parole pronunciate da Vladimir Solovyev contro Giorgia Meloni sono inaccettabili e degradanti. L’insulto personale e il linguaggio volgare non possono essere considerati strumenti di critica politica”. Così la senatrice M5S Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai. “Siamo lontani anni luce dalle politiche di Giorgia Meloni, ma le respingiamo al mittente ed esprimiamo piena solidarietà alla presidente del Consiglio”, aggiunge.

Renzi: “Solidarietà per gli attacchi ricevuti”

“La solidarietà mia e di tutta Italia Viva per gli attacchi ricevuti da Giorgia Meloni da parte di una tv russa”. Così il leader di Iv Matteo Renzi.

Gasparri: “Offese gravissime”

“Le offese gravissime del propagandista putiniano della televisione di Mosca, Vladimir Solovyev, nei confronti del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con frasi ed epiteti irripetibili e vergognosi, sono intollerabili. Esprimiamo piena solidarietà a Giorgia Meloni e ferma condanna di questo linguaggio e di questa ignobile aggressione comunicativa, che arriva da Mosca. Ora ci aspettiamo solidarietà alla Meloni e siamo certi che una dura condanna verrà espressa da tutti i leader della sinistra, in primo luogo da Conte e dalla Schlein. L’Italia svolge un ruolo decisivo nel sostegno all’Ucraina e lo fa per difendere la libertà dei popoli, a cominciare da quello aggredito dai russi. Di fronte a questi linguaggi ed a questi toni ci deve essere una reazione corale e unanime”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa.